5 Ağustos 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş, Chiron 120'liği, bu döngüden sonra ülkemizde kurulacak yeni partileri konuşacağımızı işaret ediyor. 20 Temmuz 1938'de Mars – Plüton kavuşumunda doğan, Deniz Baykal gündemi değiştirebilir.
KOÇ: FİNANS evinizle ilgili karşınıza çıkan bir çok fırsatı yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz.Planlarınızı gizli tutun.
BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için destek görebileceksiniz. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.