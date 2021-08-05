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    • 05.08.2021 08:45
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    5 Ağustos 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    5 Ağustos 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 5 Ağustos 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz!

    Astrogündem: Güneş, Chiron 120'liği, bu döngüden sonra ülkemizde kurulacak yeni partileri konuşacağımızı işaret ediyor. 20 Temmuz 1938'de Mars – Plüton kavuşumunda doğan, Deniz Baykal gündemi değiştirebilir.

    KOÇ: FİNANS evinizle ilgili karşınıza çıkan bir çok fırsatı yakalayacak ve paranızı zekice değerlendireceksiniz. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz.Planlarınızı gizli tutun.

    BOĞA: YAKIN ilişkilerinizdeki bazı sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için destek görebileceksiniz. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

        İKİZLER: İDDİALI tavırlarınızla ortaya çıkıyorsunuz.
        Elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.

        YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. İkna kabiliyetiniz artıyor. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin baskısından sıkılacağınız bir gün.

        ASLAN: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin siz anlamadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi gerginleştiriyor. Son günlerde gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.

            BAŞAK: BUGÜN iş bağlama konusunda oldukça başarılı bir performans sergileyeceksiniz.
            Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak bir çok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.

            TERAZİ: İŞ yerinde memnun olmadığınız durumlar varsa iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz.
            Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjinizi doğru kullanmalı, çevrenize baskıcı davranmamalısınız.

            AKREP: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Keşiflere hazırsınız.

                YAY: ACELECİ tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
                Ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları kararlılıkla sürdüreceksiniz.

                OĞLAK: BUGÜN fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.

                KOVA: İŞ arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara karşı çok dikkatli olmalısınız.
                Flört etmeye çok vakit harcamak ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir.

                    BALIK: GELİŞMELERDEN gerekli dersleri çıkararak, uzun vadede size yarar sağlayacak önlemleri alacaksınız. Muazzam bir sevgi birikimine sahipsiniz. Yıllar geçtikçe düşüncelerinizi kristalleştirmeyi öğrendiniz.
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                    Haberler Burçlar 5 Ağustos 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...