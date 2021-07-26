26 Temmuz 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

KOÇ: Gökyüzü yoğun bir tempodayken temmuz ayı sona erecek. Ertelemek isteyeceğin konular gündeminde olabilir. Her ne olursa olsun, aceleci davranmak istemeyeceğin konular karşına gelebilir.
BOĞA: Hareketli bir döneme giriş yapıyorsun. Hafta boyunca adeta yerinde durmayacaksın. Önemli görüşmeler yapacağın bu hafta kariyerini yakından ilgilendiren gelişmelere tanıklık edebilirsin.
İKİZLER: Yenilenmek için düşündüğün planları hayata geçirebilirsin. Yakın çevrende seni çekemeyen kişilerle yüzleşmekten korkmayacaksın. Gökyüzündeki hareketlilik, gündeminde değişikliklere sebep olabilir.