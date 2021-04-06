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    6 Nisan 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    6 Nisan 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları , iş, , konularında 6 Nisan 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Nisan 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Elinizden para çıkabilir! 6 Nisan burç yorumları

    Astrogündem: Venüs-Mars 60'lığı askeri düzeydeki tatbikatları gözler önüne sererken kimin kılıç kimin kalkan kuşandığını daha net göreceğiz. 25 Aralık 1991'de Satürn – Kova Döngüsünde bugünkü adını alan Rusya Federasyonu yaptığı askeri hamleler ile gündemden düşmeyecek. Amerikan Borsası baş döndürücü günlere gebe.

    KOÇ: Her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var.
    Güneş burcunuzda ilerlerken her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.

    BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı doğru yolu bulmalısınız.

        İKİZLER: Kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri güç. Farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

        YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin Bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz.

        ASLAN: Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz.
        Yakın olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.

            BAŞAK: Köklü düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istemenize rağmen, günlük yaşamınızı baş edebileceğinizden fazla zorladığınızdan, gerçeklerden kaçıyorsunuz.

            TERAZİ: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var.
            Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, bir çok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz.

            AKREP: Maddi sıkıntıların devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Karşı cinsle ilişkilerinizde şüphecisiniz. Geçmişte yaşadığınız olumsuzlukları unutmalısınız.

                YAY: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz.
                Araştırmacı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz daha rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.

                OĞLAK: Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Elinizden para çıkabilir.

                KOVA: Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir. Bazı fedakarlıklar gerekebilir.

                    BALIK:Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz.
                    Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz.
                    Bugün yapmak istediğiniz birçok işin listesiniz yapın.
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                    Haberler Burçlar 6 Nisan 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...