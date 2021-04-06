6 Nisan 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Mars 60'lığı askeri düzeydeki tatbikatları gözler önüne sererken kimin kılıç kimin kalkan kuşandığını daha net göreceğiz. 25 Aralık 1991'de Satürn – Kova Döngüsünde bugünkü adını alan Rusya Federasyonu yaptığı askeri hamleler ile gündemden düşmeyecek. Amerikan Borsası baş döndürücü günlere gebe.
KOÇ: Her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanıyorsunuz. Olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var.
Güneş burcunuzda ilerlerken her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz.
BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyorsunuz. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı doğru yolu bulmalısınız.