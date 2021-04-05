5 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Merkür bugün itibaren 15 gün boyunca sınırlarımızı zorlamak konusunda bizi bambaşka bir ruh haline sokmaya geliyor.
Astrogündem: Ay-Plüton kavuşumu uluslararası finans konularını gündeme taşıyacak. Küresel anlamda yapılan toplantılar hukuksal arenaya taşınacak. ABD ve Asya ülkeleri arasındaki gerilim tırmanacak.
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Son zamanlarda risk alarak başarıya gidebileceğiniz bir gündesiniz ayrıca başarısızlıklarınızı da yenilgi değil tecrübe olarak kabul etmelisiniz...
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Sürdürülebilir olmasını istediğiniz konularda adım atmak için uygun bir gün. Ayrıca yine bir süredir sabrettiğiniz şeylerle alakalı yeni gelişmeler olabilir.