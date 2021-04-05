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    • 05.04.2021 08:45
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    5 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    5 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 5 Nisan 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Nisan 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Hazır olmadığınız konuşmalar yapmak zorunda kalabilirsiniz!

    Merkür bugün itibaren 15 gün boyunca sınırlarımızı zorlamak konusunda bizi bambaşka bir ruh haline sokmaya geliyor.

    Astrogündem: Ay-Plüton kavuşumu uluslararası finans konularını gündeme taşıyacak. Küresel anlamda yapılan toplantılar hukuksal arenaya taşınacak. ABD ve Asya ülkeleri arasındaki gerilim tırmanacak.

    KOÇ
    21 Mart - 19 Nisan
    Son zamanlarda risk alarak başarıya gidebileceğiniz bir gündesiniz ayrıca başarısızlıklarınızı da yenilgi değil tecrübe olarak kabul etmelisiniz...


    BOĞA
    20 Nisan - 20 Mayıs
    Sürdürülebilir olmasını istediğiniz konularda adım atmak için uygun bir gün. Ayrıca yine bir süredir sabrettiğiniz şeylerle alakalı yeni gelişmeler olabilir.

        İKİZLER
        21 Mayıs - 21 Haziran
        Özellikle işyerinizde çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Çalışma ortamınızda oluşacak gerginlikler sizin de ruh halinizi olumsuz yönde etkileyebilir.

        YENGEÇ
        22 Haziran - 22 Temmuz
        Bazı istekleriniz partnerinizle ters düşmenize sebep olabilir ancak bilmelisiniz ki anlayış ve sevgi sizi içinde bulunacağınız her durumdan kurtaracaktır.

        ASLAN
        23 Temmuz - 22 Ağustos
        Aşk ilişkinizdeki dengeyi partnerinizin bozduğunu görmek sizi rahatsız etse de olaylara daha geniş çerçeveden bakabileceksiniz.

            BAŞAK
            23 Ağustos - 22 Eylül
            Kendinizi hazır hissettiğiniz başarılara kalbinizi açma cesareti gösterin. Aynı zamanda ticaret ile uğraşan Başak'lar yeni gelir kapıları elde edebilirler.


            TERAZİ
            23 Eylül - 22 Ekim
            Yaratıcı ruhunuzun etkisini hissettirmesi girişimlerinizde yardımcı olacak. İkili ilişkilerinizde sert tutum sergilemek yerine dinlemeye özen göstermelisiniz.

            AKREP
            23 Ekim - 21 Kasım
            Başarılarınız hususunda gerileme yaşamak istemiyorsanız etrafınınızdaki kişiler ile tartışmaktan kaçınmalısınız. Gününüz enerjik geçebilir.

                YAY
                22 Kasım - 21 Aralık
                Duygularınız daha yoğun hissedilir olabilir. Bugünlerde stres odaklı sağlıksız beslenmeye karşı önleminizi almanız gerekmekte.

                OĞLAK
                22 Aralık - 19 Ocak
                İş yerinizde olabilecek bazı aksilikler neticesinde tüm sorumluluk size yüklenilebilir. Alıngan olmamaya özen göstermelisiniz.

                KOVA
                20 Ocak - 18 Şubat
                İş hususunda başarılarınızın görmezden gelinmesi gerginleşmenize sebep olabilir ancak denemeye devam edin.

                    BALIK
                    19 Şubat - 20 Mart
                    Duygusal açıdan hazır olmadığınız konuşmalar içerisinde bulunmak zorunda kalabilirsiniz iş yerinizde rakiplerinizle tartışmaktan kaçınmalısınız.
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                    Haberler Burçlar 5 Nisan 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...