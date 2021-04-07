7 Nisan 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Jüpiter – Chiron 45'liği sosyal medya dünyasının arka sokaklarını gözler önüne serecek. Yapay zekanın desteğini arkasına alan platformlar sahte ve pasif hesaplar konusunda tarihi kararlar alırken birçok siyasinin hesabı hacklenecek. Askıya alınan hesaplar da artacak. Gelecek vergi düzenlemeleri ise fenomenlerin dünyasını karıştıracak.
KOÇ: SORUNLARINIZI özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.
Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, sert tepkiler alacaksınız.
BOĞA: SAĞLAM dostlukların yararını ileride göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler sizin için faydalı işler üretebilir.
Sistemli yapınızı zorlasa da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.