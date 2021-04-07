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    • 07.04.2021 08:43
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    7 Nisan 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    7 Nisan 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 7 Nisan 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Nisan 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Duygusal konulara dikkat!

    Astrogündem: Jüpiter – Chiron 45'liği sosyal medya dünyasının arka sokaklarını gözler önüne serecek. Yapay zekanın desteğini arkasına alan platformlar sahte ve pasif hesaplar konusunda tarihi kararlar alırken birçok siyasinin hesabı hacklenecek. Askıya alınan hesaplar da artacak. Gelecek vergi düzenlemeleri ise fenomenlerin dünyasını karıştıracak.

    KOÇ: SORUNLARINIZI özel yaşantınıza yansıtmamalısınız.
    Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
    Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, sert tepkiler alacaksınız.

    BOĞA: SAĞLAM dostlukların yararını ileride göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler sizin için faydalı işler üretebilir.
    Sistemli yapınızı zorlasa da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

        İKİZLER: MADDEYİ seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz.
        Partnerinizle birlikte romantik konuşmalar yapacaksınız. Fazla beklemeyin.

        YENGEÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın olmalısınız.

        ASLAN: DÜŞÜNCE bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz.
        Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

            BAŞAK: İÇİNİZDEKİ çılgınlıkları saklamak adına, farklı duygu saplantıları yaşıyorsunuz.
            Oysa, kafanızdan delilikler geçiyor.
            Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Partnerinizi şaşırtacaksınız.

            TERAZİ: HIZLI düşünecek ve düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu düşünceler içinde olacaksınız. Yaratıcılığınız konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Konulara yaklaşımınız, pratik ve önlemci.

            AKREP: HER anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; sizi olumlu şekilde etkiliyor.
            Seçimleriniz konusunda yardım almak istemiyorsunuz. Bugün, maddi konulardaki yeni fikirlere açıksınız.

                YAY: GENİŞ seçim yelpazesi olan biri olarak çevrenize agresif davranabilirsiniz.
                İsteklerinizi kabul ettirme konusunda ısrarcı bir tutum izliyorsunuz. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz.

                OĞLAK: ÇOK fazla derin düşündüğünüz için; olayları istemediğiniz boyutlara taşıyor, sonra da zor dönüşler yaşıyorsunuz.
                Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada pasif kalabilirsiniz.

                KOVA: DUYGUSAL ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Sürekli bir yerlere ait olma isteği içindesiniz.

                    BALIK: YAŞAMI doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden oluyor.
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                    Haberler Burçlar 7 Nisan 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...