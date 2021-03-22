22 Mart 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Son dönemin bitmeyen kronik ilişkilerinin sonu nereye varacak diye düşünecek ne zamanımız ne sabrımız kaldı artık. Nerden nereye geldik sorusunun saçmalığının farkındayız.
Değişen dünya düzeninde kangren olmuş davranışlarımızın altında müthiş bir eğitimsizliğin kol gezmesinin yanı sıra, en büyük neden popüler sosyal medya kültürü yatıyor.
SEÇ, BEĞEN, AL
Rahatına düşkün bir insanoğlu olduk vesselam. Her şey elimizin altında. Dokun tuşa, her şey resmigeçit halinde karşınızda.
Seç, beğen, iste ve al.
Geçmişin o çok değerli zavallı insanların yaşadıklarına hayıflanayım diyorum da, galiba yine en huzurlu onlarmış. Bu kadar karışık düzenin içinde ilişkilerin değersizleşmesi ve fast food yaşanmışlıkların tükenmişlik sendromunu tetiklenmesiyle, yaşam kalitemizin çarpıklaşmasına neden oluyor maalesef.
Son dönem resmen ilişki katliamı yaşıyoruz. Ortalık kan gövdeyi götürüyor. Sevgi ve aşkın kimyası mı değişti, internet olmadığı dönemlerde eski neslin bu konulardan haberi mi yoktu? Belki de dünya ve insanoğlu geçmişten bu yana aynı. Tv dizilerinin sakıncalı aşklar trafiğinin içinde kaybolmuş gibiyiz. Bize verilen ve sunulan algılarda aşk bakış açımız iyiden iyiye lezyona uğramış durumda.