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    • 22.03.2021 08:46
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    22 Mart 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    22 Mart 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... , iş, , konularında 22 Mart 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Mart 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    İlişki durumları karışık! 22 Mart burç yorumları 2021

    Son dönemin bitmeyen kronik ilişkilerinin sonu nereye varacak diye düşünecek ne zamanımız ne sabrımız kaldı artık. Nerden nereye geldik sorusunun saçmalığının farkındayız.
    Değişen dünya düzeninde kangren olmuş davranışlarımızın altında müthiş bir eğitimsizliğin kol gezmesinin yanı sıra, en büyük neden popüler sosyal medya kültürü yatıyor.



    SEÇ, BEĞEN, AL
    Rahatına düşkün bir insanoğlu olduk vesselam. Her şey elimizin altında. Dokun tuşa, her şey resmigeçit halinde karşınızda.
    Seç, beğen, iste ve al.
    Geçmişin o çok değerli zavallı insanların yaşadıklarına hayıflanayım diyorum da, galiba yine en huzurlu onlarmış. Bu kadar karışık düzenin içinde ilişkilerin değersizleşmesi ve fast food yaşanmışlıkların tükenmişlik sendromunu tetiklenmesiyle, yaşam kalitemizin çarpıklaşmasına neden oluyor maalesef.


    Son dönem resmen ilişki katliamı yaşıyoruz. Ortalık kan gövdeyi götürüyor. Sevgi ve aşkın kimyası mı değişti, internet olmadığı dönemlerde eski neslin bu konulardan haberi mi yoktu? Belki de dünya ve insanoğlu geçmişten bu yana aynı. Tv dizilerinin sakıncalı aşklar trafiğinin içinde kaybolmuş gibiyiz. Bize verilen ve sunulan algılarda aşk bakış açımız iyiden iyiye lezyona uğramış durumda.



        ADIMLAR HESAPLI
        Karışık ilişki durumumuzda en çok aklımıza takılan ve duygularımıza yönelttiğimiz sorulardan biri: Aşk mı? Bilmem. Eh işte.
        Duygu durumu iç güveysinden hallice geçinip gidiyoruz.
        Kalbinizde çarpıntılar yaratacak aşk kahramanları da kalmadı.
        Al gülüm ver gülüm misali.


        Adımlar hesaplı atılıyor. Her şey ince detay süzgüsünden geçiyor. Bu ilişkiden nasıl imtiyazlı çıkarım, bana ne kazandırır, yarın başıma dert olursa sorularının gerçek aşkta asla yeri olamaz. Hiç kimsede kaybetme korkusu yok. Nasıl olsa sırada bekleyen bir kuyruk var. Derinlik mi? O da ne? Hiç duymadım. İşte son günlerde ilişkilere bakış tarzımız.


        Konularımızı dibine daha çok inersek, olaylar daha vahim hal alıyor. Toplumsal ve kültürel yapımızın ilişkilerimizi potansiyel olarak etkilediğini sosyologların da onayıyla tescillenmiş durumda.

        Duyguların yeterince olgunlaşmadığı durumlarda, karşımızdaki kişinin bize nasıl davrandığı, bizim ona hangi duyguları niye hissettiğimiz gibi konuları irdelememiz mümkün değil.

        Çok sevdiğim bir cümledir:
        Aşk, onu aramayı bıraktığınızda ortaya çıkar. Yanlış ilişkiler yanlış duygular ve birbirinin içine girmiş kaoslar. Yeni örgüye başlamış bir ergen gibi tüm yumakları karıştırıyor ve daha sonra işin içinden çıkamadığımız zaman kendimizi suçlamak yerine tüm kabahati saf ve yüzyıllardır özünden hiçbir şey kaybetmeyen aşka yüklüyoruz.



        ASLOLAN SEVGİDİR
        Konuştuğum ve karşıma çıkan her kişinin "Ben ne zaman aşık olacağım" sorusuydu. Aslında yaşamlarının bir bölümünde herkes bunu yaşıyor. Algılayamadığımız tek şey; aşk kelebek misali asla kişide kalıcı olmuyor. Var olan ve aslolan sevgi. Devamını bir türlü getiremediğimiz için de yeni arayışlara giriyoruz. Aşk sevginin ön sözüdür. Hikayenin devamı ilerleyen satırlarda anlamını bulur ve siz okudukça tadını alırsınız.


        Başta kabını beğendiğiniz birkaç sayfa sonrasında, fırlatıp attığınız bir kitap değil... Sabır ister, emek ister. Son sayfasına kadar okumanız gerekir. Karşımdaki kızın aşk hakkında sözleri hala kulaklarımda:


        Kalp çarpıntılarım elbette bir gün bitecekti. Fakat sahibinin hep yanımda olması mutlukların en güzeli... İşte aşkın en güzel tanımı.
        İlişki hikayelerinin senaryoları değişebilir, fakat aşk hep var olacaktır. Mutlu haftalar.

            KOÇ
            21 Mart - 19 Nisan
            Maddi konularda hızlı kararlar alabilir ve uygulayabilirsiniz. Bunun sonucunda planlarınızın bir kısmı uygulamada başarılı olurken bir kısmı başarısız...


            BOĞA
            20 Nisan - 20 Mayıs
            Özellikle özür dilemek ya da herhangi bir konuda anlaşılmak istiyorsanız bunun için çaba göstermeyi göze almanız gerekebilir.

            İKİZLER
            21 Mayıs - 21 Haziran
            Hayatınızda sevgi ve başarının ön planda olduğu güzel bir gün geçirebilirsiniz ancak bu süreci kendi elinizden tersine de çevirebilirsiniz.

                YENGEÇ
                22 Haziran - 22 Temmuz
                Herhangi bir konuda kendinizi ve zihninizi uçlarda kullanabileceğiniz, beyin fırtınası yapabileceğiniz bir gündesiniz.


                ASLAN
                23 Temmuz - 22 Ağustos
                Aşk hayatınızda yaptığınız bazı taktik hataları ve pişmanlıklarınız su yüzüne çıkabilir. Bugünlerde kendinizi cesaretsiz hissedebilirsiniz.


                BAŞAK
                23 Ağustos - 22 Eylül
                Yenilgiyi de kabullenebilmek bugün sizler için önemli olacak. Hemen kızıp küsmek tekamülünüzü yavaşlatabilir.


                    TERAZİ
                    23 Eylül - 22 Ekim
                    Bu aralar iyi özelliklerinizi ön plana çıkartmanız insanların taktirini kazanmanıza vesile olacaktır. Dikkatli ve doğal olmanız çok önemli.

                    AKREP
                    23 Ekim - 21 Kasım
                    Son zamanlarda İkili ilişkilerde partnerinizi kontrol etmeye çalışmayın ya da mesleki konularda daha olumlu bir tutum sergileyin.

                    YAY
                    22 Kasım - 21 Aralık
                    Kendinizi verimli hissedeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi geliştirmek ve hayatı daha umutla algılamak için uygun şartlarınız olacak.

                        OĞLAK
                        22 Aralık - 19 Ocak
                        Bugünlerde dlumlu düşünmek olumlululuk getirecektir. Pozitif olmaya çalışın. Bu durumda mantıklı olana yönelmenizde fayda var.


                        KOVA
                        20 Ocak - 18 Şubat
                        Kendi zekanız ile problemlerinizi çözebilecek ve sorunların üstesinden gelebileceksiniz. Bir dahakine daha iyisini yapmayı denemelisiniz.

                        BALIK
                        19 Şubat - 20 Mart
                        İnsanları manipüle etmeye yönelebilir, özellikle de iş arkadaşlarınızı ve partnerinizi istediğinizi yapsın diye yönlendirmeye çalışabilirsiniz.
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                        Haberler Burçlar 22 Mart 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...