22 Mart 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...





ADIMLAR HESAPLI

Karışık ilişki durumumuzda en çok aklımıza takılan ve duygularımıza yönelttiğimiz sorulardan biri: Aşk mı? Bilmem. Eh işte.

Duygu durumu iç güveysinden hallice geçinip gidiyoruz.

Kalbinizde çarpıntılar yaratacak aşk kahramanları da kalmadı.

Al gülüm ver gülüm misali.



Adımlar hesaplı atılıyor. Her şey ince detay süzgüsünden geçiyor. Bu ilişkiden nasıl imtiyazlı çıkarım, bana ne kazandırır, yarın başıma dert olursa sorularının gerçek aşkta asla yeri olamaz. Hiç kimsede kaybetme korkusu yok. Nasıl olsa sırada bekleyen bir kuyruk var. Derinlik mi? O da ne? Hiç duymadım. İşte son günlerde ilişkilere bakış tarzımız.