Astrogündem: Savaş gezegeni Mars, öğreten gezegen Satürn ile 120'lik yapacak. Aynı zamanda da Venüs, ateş burcuna geçiyor. Gökyüzünün harareti yeryüzünü hareketlendirecek.
KOÇ: YAKIN dostlarınızla iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bu günde, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız.
Olayların sonrasını görmeden, hiçbir olaya evet demiyorsunuz.
BOĞA: İDEALLERINIZLE yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.
Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştırmak isteyeceksiniz.