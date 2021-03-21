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    21 Mart 2021 Pazar Koç, , İkizler, , , , , , Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    21 Mart 2021 Pazar Koç, , İkizler, , , , , , Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 21 Mart 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Mart 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Aşk yaşantınıza romantizm geliyor!

    Astrogündem: Savaş gezegeni Mars, öğreten gezegen Satürn ile 120'lik yapacak. Aynı zamanda da Venüs, ateş burcuna geçiyor. Gökyüzünün harareti yeryüzünü hareketlendirecek.

    KOÇ: YAKIN dostlarınızla iletişim yoğunluğu yaşayacağınız bu günde, bazı olaylara radikal çözümler üretmenin zevkini yaşayacaksınız.
    Olayların sonrasını görmeden, hiçbir olaya evet demiyorsunuz.

    BOĞA: İDEALLERINIZLE yaşamaktan memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.
    Bugün, güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştırmak isteyeceksiniz.

        İKİZLER: DUYGUSAL beraberliğinizi kişisel kazançlarınızla birlikte değerlendirmeniz gerekebilir. Bulunduğunuz ortamlarda kişilerin gözü üzerinizde olacak. Özgüveninizin güçlü olması hayranlık uyandırıyor.

        YENGEÇ: ÇEVRENIZLE olumlu ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Bugün, duygusal alışveriş içinde olduğunuz kişilerin desteğini hissedeceksiniz.
        Kuşkucu tavırlarınızı bırakmalısınız.

        ASLAN: ORTAK çalışmalar yapacağınız gün içinde, duygusal yönlerinizi ortaya çıkarmadan önce detayları gözden geçirmelisiniz.
        Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü, başarı konusunda destek veriyor.

            BAŞAK: HEDEFLERINIZI yüksek tutmak adına koyduğunuz bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Mesleki konularda disiplinli davranmakla başarıyı garantileyebilirsiniz.

            TERAZİ: ÇEVRENIZLE yaptığınız çalışmaların, ödülünü beklemek hakkınız. Yeni fikirler başlangıçta cazip gelse bile, sonradan kabul edemiyorsunuz. İlişkilerinizde yanlış konular üzerinde yoğunlaşmamalısınız.

            AKREP: DERIN düşünceler ve güçlü sezgilerinizle içinize kapanmak isteyeceğiniz bir gün. Fiziksel cazibenizle partnerinizi kolay bir şekilde etkileyeceksiniz. Yatırımlar konusunda sabit fikirli ve inatçısınız.

                YAY: MADDI konularda gizlilikler söz konusu olabilir. Bugün Ay, sizi bazı konularda daha yaratıcı yapıyor. Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini çok daha iyi takip ediyorsunuz.

                OĞLAK: UÇUK yönlerinizi sizden daha iyi bilen yok. Katılacağınız toplantılarda oto kontrol sisteminiz çok önemli. Yakın ilişkilerinizde istediğiniz desteği sağlarken, arkadaşlarınız tarafından çok seviliyorsunuz.

                KOVA: JÜPITER burcunuzda ilerlerken, aşk yaşantınıza romantizm getiriyor. İlişki içinde olduğunuz kişilerin olumlu etkilerini üzerinizde hissedeceksiniz. Partnerinize isteklerinizi yaptırmada başarılısınız.

                    BALIK: Evinizle ilgili yapacağınız değişimleri ortaya çıkarmadan önce başkalarının da fikirlerini alma ihtiyacı içindesiniz. Bugün çevrenize şüphe ile yaklaşmanız mümkün.
                    Aile içinde yeni bir yapılanma söz konusu.
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                    Haberler Burçlar 21 Mart 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...