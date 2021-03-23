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    • 23.03.2021 08:41
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    23 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    23 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 23 Mart 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Mart 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün ters bir bileşke içindesiniz! 23 Mart 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Mars – Plüton 135'liği "Atı alan Üsküdar'ı geçti!" dedirtecek. Dünya kadın liderlerin hamlelerini konuşurken 20 Ekim 1964'te Satürn–Kova döngüsünde doğan ABD başkan yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin iç işlerinde büyük hamleler yaparak dünya medyasında yer alacak.

    KOÇ: SABAH saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz.
    İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır gibi önemli parametreyi dengede tutmak.

    BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz.
    İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.

        İKİZLER: YAKIN dostlarınızdan alacağınız destek önemli olacak. Öğle saatlerinden sonra iş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı gerçekleştireceksiniz.

        YENGEÇ: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir.
        İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Çevrenizde başarılı çalışmalarınız ses getirecek.

        ASLAN: YAŞAMIN her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Size ispatlanmayan fikirlerle gelmelerinde nedenler aramak sizde alışkanlık oldu.

            BAŞAK: İŞ birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi çok etkilemeyecek.
            Bugün yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan büyük bir sorumluk üstleneceksiniz.

            TERAZİ :GEÇMİŞLE ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.

            AKREP: YAPMAYI hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz. sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz.. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.

                YAY: BUGÜN, çok canlı bir gününüzdesiniz.
                Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz.
                Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve hataları kabul etmek istemiyorsunuz.

                OĞLAK: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.

                KOVA: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız..
                Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

                    BALIK: YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız.
                    Bu sizi daha da çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor.
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                    Haberler Burçlar 23 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...