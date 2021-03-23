23 Mart 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars – Plüton 135'liği "Atı alan Üsküdar'ı geçti!" dedirtecek. Dünya kadın liderlerin hamlelerini konuşurken 20 Ekim 1964'te Satürn–Kova döngüsünde doğan ABD başkan yardımcısı Kamala Harris, ABD'nin iç işlerinde büyük hamleler yaparak dünya medyasında yer alacak.
KOÇ: SABAH saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz.
İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır gibi önemli parametreyi dengede tutmak.
BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz.
İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.