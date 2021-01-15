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    15 Ocak 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük

    15 Ocak 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ... aşk, iş, para, sağlık konularında 15 Ocak 2021 Cuma çin ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Ocak 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Sezgilerinize güvenin! 15 Ocak 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Kitleleri gözetim altına alabilecek kişisel verileri kategorize ettiği ortaya çıkabilir.

    KOÇ: EGONUZU ifade edemediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat, kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.
    Bugün bir çok problemlerinizin üstesinden kolay bir şekilde gelebileceksiniz.



    BOĞA: BUGÜN, kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün.
    Ay tepe evinizde ilerlerken, kendinizi aşma konusunda size gereken avantajları sağlıyor.



    İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ gizleme gereği içindesiniz.
    Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz... Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.



    YENGEÇ: BUGÜN, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız.
    Sezgileriniz oldukça yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın.



    ASLAN: DEĞİŞKENLİK göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz..
    Bugün, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyecek gücünüz var.



    BAŞAK: SEZGİLERİNİZİN, yüksek olduğu bir gün içindesiniz.
    Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Duygusal yönlerinizi ortaya çıkaran sosyal çalışmalar içine girerek beklediğiniz performansı yakalayacaksınız.



    TERAZİ: KAYGILARI bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız.
    Kolay olmadığını biliyorsunuz.



    AKREP: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.



    YAY: DEĞERLERİNİZİN farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. Bugün inatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zor durumda bırakabilirsiniz.



    OĞLAK: ÜSTÜN nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendirecek, takıldığınız konularda ısrarcı davranacaksınız.



    KOVA: EVİNİZLE ilgili yapacağınız değişimleri ortaya çıkarmadan önce başkalarının da fikirlerini alma ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün.
    Aile içinde oluşan durumlara tepkilisiniz.



    BALIK: GÜCÜNÜZÜ arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları benimseme konusunda tereddütleriniz var ve içsel savaşlarınızın sizi rahatsız edecek boyutlara gelmesine izin vermemelisiniz.
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    Haberler Burçlar 15 Ocak 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları