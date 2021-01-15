



OĞLAK: ÜSTÜN nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendirecek, takıldığınız konularda ısrarcı davranacaksınız.