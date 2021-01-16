



TERAZİ: DAHA yoğun çaba harcamanızı gerektiren çalışmalar gündeme gelecek. Kişisel olarak, siz de bu eğilim doğrultusunda talepkar olacaksınız.

Sevdiğiniz kişi ile aileniz arasında da problemler oluşabilir. Hayattaki isteklerinizi yerine getirebilmek için elinize çeşitli fırsatlar geçecek ve bu fırsatları olumlu yönde kullanmayı başarabileceksiniz. Ev dekorasyonu ile ilgilendiğin bugün, yüzün daha fazla gülüyor. Kendini sanki bu iş için doğmuş gibi hissedebilirsin.