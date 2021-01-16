ASTRO GÜNDEM: Jüpiter–Uranüs 90'lığıyla beraber birçok ülkedeki internet altyapıları sorunları daha çok ortaya çıkarken, telekomünikasyon firmaları el değiştirebilir. Bunun yanı sıra dijital lojistik alanında atılım yapan firmalar da gündemde kendisine yer bulabilir. Taşımacılık sektörü ise dijitalleşmeye kucak açıyor.
KOÇ: MADDİ konularda gizli davranmayı tercih ediyorsunuz. Kendinizi değiştirmeye ihtiyacınız var. Bulunduğunuz çevrelerde kendinize sakladığınız düşüncelerinizi paylaşmak istemiyorsunuz. Netlik size yakışıyor. Duygularınızın zorlayıcı ve karanlık yüzlerini de keşfedebilirsiniz ancak kendinizi bütünsel olarak kabul etmek ve olgunlaşmak için şart. Son dönemlerde sanata karşı bir ilginin olduğunu fark etmiş olabilirsin. Özellikle edebiyata ilgin daha çok araştırma yapmana sebep olacak.
BOĞA: ÇEVRESEL kalıplardan sıkıldınız ve durmadan savaştınız. Sizi dinleyen çok azdı. İşinizle ilgili konular rutin bir şekilde gidiyor.
Bugün sosyal kişiliğinizle güçlenen özgüveniniz ortaya çıkacak. Bugünlerde partnerinizle kamp yapmak, bir spor ya da dansa yazılmak birlikte herhangi bir aktivite gerçekleştirmek için uygun günlerdesiniz. Eski rutinlerine vakit ayırmak seni olumlu yönde etkileyecektir. Bu arada bir süredir aileni ihmal ettiğin aklına gelebilir.
İKİZLER: SÖZ konusu maddi kazançlar olduğu zaman, kafanız son derece işler çalışıyor. Çevrenizde gelişen olaylara maddesel yaklaşabilir ve her şeyi tarzınıza uygun değerlendirebilirsiniz. Daima savunmadasınız. Hayat ne kadar zorlayıcı olursa olsun siz nezaketinizi korursanız ve en önemlisi her şeyi kontrol edemeyeceğinizi anlayarak hayatı akışına bırakmanız olacak. Eski rutinlerine vakit ayırmak seni olumlu yönde etkileyecektir. Bu arada bir süredir aileni ihmal ettiğin aklına gelebilir.
YENGEÇ: BUGÜN enerjinizin sınırlarını kendiniz çizmelisiniz. Duygularınızı paylaşırken dikkatli olmalı ve çevrenizin sizi etkilemesine izin vermemelisiniz. Zihinsel enerjinizi çevrenize ispat edebileceksiniz. Maddi konularda kendinizi darda hissettiğiniz anda yardım gelmesi ilerleyebilmeniz için size cesaret verecek. Aşk konularında da umut vaat edici fırsatlar yakalayabilirsiniz. İstediğin şeyler ile yaptıklarının farklı olması seni çıkmaza sürüklüyor. Çalıştığın işyeri ile alakalı olumsuzluklar aklından çıkmıyor.
ASLAN: ÇEVRENİZLE ve yakın dostlarınızla beklediğiniz duygusal iletişimi kuracak ve kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Bazı kişisel işbirlikleri içinde olacaksınız Yapacağınız atılımlar için önünüzü açmalısınız. Bu aralar çoklu ihtimalleri göz önünde bulundurarak aşk hayatınıza hareket katabilirsiniz. Hareketli ve aktif bir zaman geçirmek isteyeceksiniz. Hafta sonunu evden çalışarak geçirecek olmaktan dolayı şikâyet edebilirsin. Yalnız olduğun hissine kapıldığın anda telefonun çalacak.
BAŞAK: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarınızı araştırmalısınız. Bugün, kendinize güvenebilirsiniz fakat bazı pürüzler sizi rahatsız edecek. Ama siz savaşmayı yeğliyorsunuz. Bugünler sizler için ruhsal gelişim ve öğrenim odaklı günler olacak. Duygularınızın ve duygusallığınızın ön plana çıkacağı bir gündesiniz. Sorumluluklarının farkında olan bir Başak burcusun. İşlerini tamamlayıp bir an önce arkadaşınla konuşmak isteyeceksin.
TERAZİ: DAHA yoğun çaba harcamanızı gerektiren çalışmalar gündeme gelecek. Kişisel olarak, siz de bu eğilim doğrultusunda talepkar olacaksınız.
Sevdiğiniz kişi ile aileniz arasında da problemler oluşabilir. Hayattaki isteklerinizi yerine getirebilmek için elinize çeşitli fırsatlar geçecek ve bu fırsatları olumlu yönde kullanmayı başarabileceksiniz. Ev dekorasyonu ile ilgilendiğin bugün, yüzün daha fazla gülüyor. Kendini sanki bu iş için doğmuş gibi hissedebilirsin.
AKREP: DUYGULARINIZI olumlu şekilde ortaya koyuyorsunuz. Bugün sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Olaylara yaklaşımınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz. Karşı tarafla aranızda güç oluşumu içindesiniz. Maddi imkanlar olan kişilerin yardımınıza koştuğunu görerek rahatlayabilirsiniz. Borç enerjisini mümkün olduğunca üzerinizde biriktirmemeye çalışın. Aldığın kararları hayata geçirmek isteyeceksin. İnternette yaptığın araştırmaları, arkadaşlarına gönderip fikirlerini alabilirsin.
YAY: AŞKLARINIZI kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile; karşı tarafın kalıpları sizin isteklerinize kontrol getiriyor. Bugün başarıyı karşı taraftan beklemeniz, hataya açık olmanıza neden oluyor. Bugünlerde hayatınızda içsel huzur ve dengenizin olması çok önemli. Bunu yapmak yerine harcamalarınızı ötelemek çok daha sağlıklı olacaktır. Mutfakta bir yeteneğin olduğunu fark edecek, farklı lezzetler denemek isteyeceksin. Lezzetli tatlar keşfetmek istediğin bir gündesin.
OĞLAK: DUYGUSAL paylaşımlarınızda eksiklikler yaşıyorsunuz. Yönlendirilmeye karşı tepki oluşturabilirsiniz. Dostlarınızdan gelen ani telefonlar, akşam sizi harekete geçirecek. Ailenizin desteğine ihtiyacınız var. Bugünlerde maddi konularda ihtiyaçlarınızı karşılamakta güçlük çekeceğiniz günlerde olduğunuz için kredi anlaşmalarına yönelebilirsiniz.Sabah saatlerinde çalan telefon ile uyanabilirsin. Uzun süredir beklediğin bir haber alabilirsin. Sitemler günü daha farklı kılabilir.
KOVA: ESKİ aile konularının gündem kazanması sizi üzebilir. Bugün, kısa sürecek duygusal etkilenmelerden kendinizi uzak tutmalısınız. İsteklerinizde haklı da olsanız fevri davranmaktan sakının. Yeni bir işe başlamak yerine elinizdeki yarım bıraktığınız tüm görevleri tamamlayıp helalleşip uzaklaşmak için uygun bir gün. Çalıştığın işte mutlu olmadığını yakın çevrene her fırsatta dile getiriyorsun. Sanki zorla çalışıyormuş gibisin. Bilinmeyenler ortaya çıkıyor.
BALIK: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Partnerinize içten ve samimi davranıyorsunuz. Enerjinizi yanlış yerlere harcamamak için egzersiz yaparsanız faydalı olacaktır. Yeniliklere başlamak için uygun bir gün olmasa da var olan işlerinizi tamamlayıp bitirmek için uygun. Evli bir Balık burcuysan, eşine sürpriz yaparak güne başlamak isteyebilirsin. Bugün internette vakit geçirmek isteyeceksin.