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    14 Ocak 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

    14 Ocak 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 14 Ocak 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte14 Ocak 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Güneş – Plüton kavuşumu! 14 Ocak 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Güneş – Plüton kavuşumu; Teknoloji konusunda ülkemizin gençlerinden yeni fikirler çıkmaya başlarken, çocuklar ve hayvan haklarıyla ilgili yeni yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Dünyadaki popüler tarikatların ülkemizdeki farklı görüntülerine şahitlik edebiliriz.

    KOÇ: BİLGİ sahibi olmadığınız konularda fikir yürütme huyunuzu kontrol altına almalısınız. Çünkü, karşınızdaki kişinin güvenini kaybedebiliyorsunuz. Her konuda fikir beyan etmeyin.


    BOĞA: ÇEVRENİZDE oluşan kalabalıkların dostluk gösterilerine kanmayın. Aile içi tartışmaların dozunu önlemek sizin elinizde.
    Daha sonra da haklı olduğunuzu kanıtlamak için çaba harcıyorsunuz.



    İKİZLER: SİZİNLE ilgili konulara yorum getirilmesine karşısınız. Partnerinizle birlikte vereceğiniz kararlar önemli olacak. Aile içinde anlaşmazlık konusu olan şeyleri kolaylıkla halledilebileceksiniz.



    YENGEÇ: BU dönem kariyerinizle ilgili başarı, size parayı da getirecektir. İşinizi severek yapacak, enerjinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz.
    Kendinize güvenmeniz sayesinde çok iş başaracaksınız.


    ASLAN: BUGÜN sosyal yaşamınızın ilginç olaylara sahne olduğunu görecek ve bu hareket içinde önemli ve enteresan kişilerle bir arada olacaksınız. Aynı görüşlere sahip kişilerle, kenetleneceksiniz.



    BAŞAK: KISA mesafeli yolculukların ve ilişkilerin size sağlayacağı kazançları hesaplamanın tam zamanı. Bugün özellikle politik olun, çevrenize gülümseyin. Arzuladığınız dostluklar gündeme gelecek.



    TERAZİ: HENÜZ yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacaksınız. Ani başlayan geçici aşk ilişkilerine karşı tedbirli olmalısınız. Bu beraberliklerinizden çok şey beklememelisiniz.



    AKREP: KARİYERİNİZDE size şans verecek kişilerle tanışacaksınız. Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız. Duygusal ilişkilerinize rest çekseniz bile aşktan kopmayacak çevrenizle iletişimde olacaksınız.


    YAY: BUGÜNLERDE sağduyu ve sakinliği elden bırakmamalısınız. Bu şekilde davrandığınızda ortaya çıkacak zor pozisyonlardan başarı ile çıkacaksınız. Olumsuz olaylar karşısında gergin günler yaşayabilirsiniz.


    OĞLAK: SORUNLARIN dışında kalmayı başardığınız müddetçe sinir sisteminizi koruyabilirsiniz. Başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.



    KOVA: KALABALIK ortamlarda gözlemciliğiniz güçlenecek. Güçlü isteklerinizi bir kenara bırakarak kendinizi sakinliğe teslim edin. Organiasyon çalışmalarından küçük ölçülerde para kazanabilirsiniz.



    BALIK: İÇİNDE bulunduğunuz durumda arkadaşlarınızın önerileri ile kafanız iyice karışıyor. Size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Ortak çalışma konuları gündeme gelecek.
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    Haberler Burçlar 14 Ocak 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları