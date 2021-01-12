Astrogündem: 1949 yılında Merkür Retrosu'nda kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin pandemiyi tekrardan yaşadığına tanıklık edebiliriz.
KOÇ: BUGÜNLERDE düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak niyetindesiniz.
Önünüze çıkan tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Hayatınızı verimli şekilde yaşamak için gerekli adımları atabilirsiniz. Beklediğiniz sizi güvende hissettirecek iş teklifleri bugünlerde kapınızı çalabilir.
BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık olacak. Sosyal organizasyonlar içindesiniz. Girişimciliğiniz hızlı şekilde ön plana çıkıyor.
İKİZLER: BUGÜN enerjinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız.
Ailenizle aranızda bağ oluşturmak isteyebilirsiniz. Kişiliğinizi her zaman tam vurgulamaktan yanasınız.
Ödün vermek istemiyorsunuz.
YENGEÇ: ÇEVRENİZLE yoğun iletişim içindesiniz.
Bu dönem kardeşler arasında yolculuklar söz konusu. Yaşamın felsefi yönünü görmek istiyor ve düşüncelerinizi yorumlayarak ortaya koyuyorsunuz.
ASLAN: MADDİ konulara farklı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin, finans konularında belirli yaklaşımları olacak. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerin kesin tavırları var.
BAŞAK: KİŞİSEL özgürlüğünüzü hiç kimseye teslim etmek istemiyorsunuz. Çevrenizde farklı oluşumlara karşı aldığınız tedbirler sonuç getirecek. Mantığınız sayesinde çözüme ulaşmanız zor olmuyor. Bugünlerde ailevi meseleleri halletmek, evinizi dizayn etmek için oldukça uygun bir süreçtesiniz. Sağlam temelli ilişkileriniz için uygun bir gün.
TERAZİ: DUYGUSAL yaşantınızla ilgili kesin tavırlarınız mevcut. Çevresel koşullarınızı irdelemekten korkmuyorsunuz. Bugün geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına fazla izin vermemelisiniz.
AKREP: DOSTLARINIZIN size destek vereceği, yeni konular gündemde. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok. Bugün, hem fikir olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
YAY: KENDİ bildiğinizi okuyan bir yapınız var.
Sizi dizginlemek imkansız. Sadece mantığınıza hitap edildiği zaman ikna oluyorsunuz.
Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz.
OĞLAK: BUGÜN, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz. Eğitiminizle ilgili statü isteği içinde olmalısınız. Arkadaşlarınıza felsefi yaklaşımlarınız olacak. Yalnız kalmayacağınız ve karşı cinsin ilgisini kolayca çekeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. İnsanlarla entelektüel ve dolu sohbetler içerisine girebilirsiniz...
KOVA: SON günlerde satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugünlerde, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Beğendiğiniz konularda kendinizi çok daha mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.
BALIK: İLİŞKİLERİNİZİN olumsuz etkilenmemesi için enerjinizi sportif olaylarda kullanmalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir.