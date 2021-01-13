13 Ocak 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

Astrogündem: 4 Şubat 2004'te Kova burcu döngüsünde kurulan Facebook, dijital diktatörlüğün ilk adımlarını atarken verilerini devlete sattığı ifşa olacak.
KOÇ: MADDİ konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Satın almayı düşündüğünüz şeylere sınır koymalı ve bütçenizi dengelemelisiniz. Kardeşlerle ilgili konular ve ilginçlikler gündeme gelecektir. Bugünlerde yazışma, sözleşme, eğitim, tapu ve kamusal herhangi bir işinizi halletmek ve işlerinizi toparlamak için uygun bir gündesiniz.
BOĞA: ÖZEL konuların yer aldığı ve kafanızda şekillendirdiğiniz çalışmaların ön aşamasındasınız ve kendinize güvenmek istiyorsunuz. Venüs karşıt evinizde ilerlerken, özel zevkler söz konusu.
İKİZLER: KİŞİSELLİĞİNİZİ ön plana çıkaracağınız ortamlarda bulunacak ve kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacak konuşmalar yapacaksınız. Takıntılı yönleriniz sizi olumlu yönlendiriyor. Bugünlerde aklınıza gelebilecek ilham ihtimallerine ve içinizden geçebilecek yeni projelere karşı hazırlıklı olun. Planlarınızı çevrenizle de paylaşacaksınız.
YENGEÇ: BUGÜN yakınlarınızın size ihtiyacı olacak ve onlara yardım etmeye çalışacaksınız. Kariyerle ilgili mesleki çalışmalara hız kazandırmak isteseniz de, üstlerinizden fikir almanız gerekiyor.
ASLAN: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Sizi üzen konulardan uzaklaşmalısınız. Sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamanızda fayda var. Bu konuda dikkatli olmanız dedikodu zincirlerinden koruyacaktır. Karekterinizde olmayan bir sakinleşme sürecine girebilirsiniz.
BAŞAK: KARŞIT Neptün'den olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan haberler alacaksınız. İdeallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olacaksınız.
TERAZİ: SEZGİLERİNİZE güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı güçlendiriyor. Beklediğiniz haberlerde sürprize neden olacak olaylarla karşılaşacaksınız.
AKREP: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde bugün her şey üstünüze gelecek. Size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler var ve bunlarla mücadele etmek zorundasınız. Planlarınızı gözden geçirin.
YAY: GÜÇLÜ ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Mesleki konularda, istediğiniz her türlü şartı kabul ettireceksiniz. Doğrulardan taviz vermeyin. Bir süredir devam eden maddi problemlerinizi aşmak için açılım fikirleri aklınıza gelebilir. Evrenin çözümlerine kendinizi aşın ve maddi bereketiniz artışa geçsin.
OĞLAK: DİSİPLİN istiyorsanız kuralları kendiniz koymalı ve ne pahasına olursa olsun aşmamaya çalışmalısınız. Bugün rutin işlerinizde fazla detaycı davranacak ve değişim rüzgarları estireceksiniz. Kendinizi şansız hissedeceğiniz bugünlerde tartışma ortamlarından kaçınmaya dikkat edin. Aşk ilişkisinde ne istediğinizi bileceğiniz bir zaman dilimindesiniz...
KOVA: ALIŞKIN olmadığınız bir durum söz konusu. Bugün harcamalar konusunda planlı ve programlı gitmelisiniz. Bazıları için olağan olan bu durum, size ters ve sıkıcı gelecek. İnatçı ve mantıklısınız. Bugünlerde fiziksel performans gerektiren işlerinizi kolayca halledebilirsiniz. Romantik ilişkileriniz ve ailevi ilişkilerinizde daha güçlü kökler edinmeniz söz konusu.
BALIK: MESLEKİ konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.