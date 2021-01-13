13 Ocak 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları





ASLAN: BİLİNÇALTINIZ çok yoğun. Düşünce yumağı içindesiniz ve gizli planlarınızın mevcudiyeti, sizi başkalarına göre daha karizmatik ve ilginç yapıyor. Sizi üzen konulardan uzaklaşmalısınız. Sırlarınızı başka kişilerle paylaşmamanızda fayda var. Bu konuda dikkatli olmanız dedikodu zincirlerinden koruyacaktır. Karekterinizde olmayan bir sakinleşme sürecine girebilirsiniz.