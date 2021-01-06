6 Ocak 2021 Çarşamba | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

Astrogündem: Ay-Güneş karesi ağır sanayi ve üretim firmalarının yapacağı yenilikleri konuşmamıza zemin hazırlayabilir. Otomotiv firmalarının hisse değerleri konusu finans uzmanlarının ilgi odağı olacak. Bununla birlikte Yunanistan limanları da dünya gündemine oturacak.
KOÇ: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız, bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçtesiniz.
BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemelisiniz.
Partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde karmaşa içinde olacak fakat emin hareket edeceksiniz.
İKİZLER: DOSTLARINIZDAN önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
YENGEÇ: PRATİK ve hızlı düşünceler içindesiniz ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.
Başkalarının parasından faydalanabilirsiniz.
İşleriniz gelişecek fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.
ASLAN: GELEN iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alın. Duygularınız yoğun seyrediyor.
Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamayı deneyin.
BAŞAK: DUYGULARDAN çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız.
TERAZİ: ARKADAŞ çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için, içinizdeki kıpırdanmalara bir anlam vermekte zorlanabilirsiniz.
AKREP: BİRLİKTE iş yaptığınız kişiler önemli olacak.
Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
YAY: YENİ başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
OĞLAK: YASAM kaliteniz yükseliyor. İlginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz. Stresleri kaldırıp bir kenara koymalısınız.
KOVA: SİZ olumlu yönlendirecek enerjiler alacaksınız.
Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.
BALIK: UZAK çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Bazılarınız, pratik yaşama geçiyor.