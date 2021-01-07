7 Ocak 2021 Perşembe | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

Astrogündem: Mars, Boğa burcuna geçiyor. Bu geçiş dünyada eş zamanlı olarak paranın dengesinin değişeceğini gözler önüne serebilir. Kripto para kullanımını arttıran ülkelere yenileri eklenebilir. İlk büyük satın alımların kripto para ile yapılacağı süreç başlıyor.
KOÇ: BUGÜN inandırma kabiliyetiniz artıyor.
Karşıt fikirde olan kişilere sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olabilmeniz çevrenizde fark yaratıyor.
BOĞA: İMKÂNSIZ görünen düşüncelerin çok önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecektir. Aile bağlarının önemli olduğunu hissedeceksiniz. Kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz.
İKİZLER: YAŞAM enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.
YENGEÇ: GEÇMİŞTE yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir.
İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiyi politik ve iğneleyici bir şekilde dersiniz vermek isteyebilirsiniz.
ASLAN: MAL varlığınızı artıracak köklü ve radikal istekleriniz yerine gelecek. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız.
Partnerinize daha çok zaman ayırmalı, onun beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.
BAŞAK: SİZİ meşgul edecek ve masraf yapmanıza neden olacak çok şey buluyorsunuz.
Bugün özellikle farklı düşünüyor, farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.
TERAZİ: ŞİMDİYE kadar kişiliğinizi ön plana çıkaracak işler denemediniz. Artık cesur kararlar vermenin zamanı geldi. Bugün yapmanız gereken işlerinizi bir an önce toparlamalısınız.
AKREP: KENDİNİZE güveniyor ve başlattığınız işler konusunda kararlı adımlar atıyorsunuz. Çevrenizdekilerin fikirlerinden yararlanmaları söz konusu. Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz.
YAY: POPÜLER ilişkileri tercih ediyorsunuz.
Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir dönem. Gerçek bir sevgiliye ihtiyaç duyacaksınız.
OĞLAK: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi endişelendirmesin.
Bazı şeyleri denemelisiniz. Duygusal anlamda talepleriniz yüksek.
KOVA: YARATICILIĞINIZI ve çekim gücünüzü en iyi şekilde yakın ilişkilerinizde rahatça görebilirsiniz. İş konusunda hedeflerinizi hırs ve coşkuyla takip edeceksiniz.Eski fırsatlar ayağınıza geliyor.
BALIK: İŞİNİZDE yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olacaksınız.
Sosyal çevre maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak.
Bazı sürprizlere hazırlıklı olun.