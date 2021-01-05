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    5 Ocak 2021 Salı | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük

    5 Ocak 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 5 Ocak 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Ocak 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    'Aslan'lar kuşkucu yönlerini törpülemeli! 5 Ocak 2021

    Astrogündem: Merkür - Plüton kavuşumu temizlik şirketlerini ön plana çıkarırken bu şirketlerin içerisinde bulunduğu skandalları duyabiliriz. Bunun yanı sıra dünyadaki birçok mülteci kampında dönen olayların perde arkasını dünya ekranlarında izleyebiliriz.

    KOÇ: BUGÜN, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin.
    Yenilikler ilginizi çekiyor. Çevresel koşullarda daha cesaretli davranacaksınız.



    BOĞA: İŞİNİZLE ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz.
    Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz.



    İKİZLER: ORTAKLIKLAR konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için enerjiye sahipsiniz. Araştırmacı yönünüz girişimlerinizi yavaşlatacaktır.



    YENGEÇ: DUYGU ve isteklerinizde değişim söz konusu. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda çekiciliğiniz etkili olacak.



    ASLAN: DUYGULARINIZDA sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemelisiniz.



    BAŞAK: KARŞILIKLI ilişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün.
    Bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. İnatçılığınız yüzünden kaybetmeye adaysınız.



    TERAZİ: YAKIN çevrenizle ilgili pozitif paylaşımların enerjinizin daha da yükselttiğini hissediyorsunuz. Bugün, birçok kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile, birçok işe soyunacaksınız.


    AKREP: DUYGULARINIZDA geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir.



    YAY: OLAYLARIN arkasında farklı nedenler ararken, bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz. Duygusal takıntılarınız yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.



    OĞLAK: MADDİ konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Çalışmalarınızda özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Diş kontrollerinizi ihmal etmeyin.



    KOVA: ZİHİNSEL olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için, sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla. Bugün özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız.


    BALIK: MADDİ konumlarının size yeni bir çalışma alanına yönelmenize neden olacak. Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir ve aranızda birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz.
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    Haberler Burçlar 5 Ocak 2021 Salı | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları