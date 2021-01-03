Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 03.01.2021 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.01.2021 08:43
    ABONE OL

    3 Ocak 2021 Pazar| Koç, Boğa, , , Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

    3 Ocak 2021 Pazar Koç, Boğa, , , Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 3 Ocak 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları 'den , Yeni Asır'dan ve Sabah'tan 'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Ocak 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    'Oğlak'lar bugüne dikkat! Günlük burç yorumları 3 Ocak 2021

    ASTRO GÜNDEM

    Jüpiter-Neptün 45'liği 1991 yılında dağılan Sovyet Birliği'ni gündeme getirebilir. 25 Ocak 1978 doğumlu burcu Kova, Satürn'ü Başak olan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski gündemin konuşulan ismi olabilir. 29 Ocak 2000'de Güneş-Kova döngüsünde kurulan Bilişim Teknolojileri Kurulu, mobil altyapı konusunda önemli gelişmelerin öncüsü olabilir.

    KOÇ: İlişkilerinizdeki sorunları özel hayatınıza yansıtmamalısınız. Bugün, yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, tepki alırsınız.



    BOĞA: Kuracağınız sağlam dostlukların, ileride yararını göreceksiniz. Çevrenizde uç noktalarda düşünenler sizin için faydalı işler üretebilirler. Bugün yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.



    İKİZLER: Maddeyi seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Bugün, geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.



    YENGEÇ: İçinizdeki çılgınlıkları saklamak adına, duygu saplantıları yaşıyorsunuz. Zaman kavramını unutmak sizin tarzınız değil. Bugün her zamankinden farklı bir kişilik içinde olacaksınız.



    ASLAN: Düşüncede kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bugünde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.



    BAŞAK: İyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacaksınız. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.



    TERAZİ: Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken olumlu hisler yaşayacaksınız. Yaratıcılıkta zorluk çekmiyorsunuz. Bugün her zamanki çekimser tavırlarınızı hızlı bir şekilde aşabiliyorsunuz.



    AKREP: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız; çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Yapacağınız seçimlerinizde yardım istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.


    YAY: Geniş seçim yelpazesi olan birisiniz ve çevrenize negatifsiniz. İsteklerinizi kabul ettirmede ısrarcısınız. Partnerinizi istediğiniz gibi yönlendireceksiniz. Düşünceleriniz ilginç gelebilir.



    OĞLAK: Duygusal ilişkilerinizde çok fazla derin düşündüğünüz için olaylar istemediğiniz boyutlara taşıyor. Bugün, bu konuda kendinizi savunmanız gereken noktada çok pasif kalabilirsiniz.



    KOVA: Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyıp üzülüyorsunuz. Özgür olmak isteseniz de, sürekli bir yerlere ait olma isteği var.



    BALIK: Yaşamı doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacaktır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Burçlar 3 Ocak 2021 Pazar| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları