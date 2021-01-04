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    4 Ocak 2021 Pazartesi| , , , , , , , , Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları

    4 Ocak 2021 Pazartesi , , , , , , , , Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 4 Ocak 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Ocak 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    'Akrep'ler bugün dikkat! 4 Ocak 2021

    Astrogündem: Jüpiter Neptün 45'liği iletişimi uluslararası düzeyde popülerliğe ulaşan mobil uygulamaları gündeme taşırken, arkadaşlık ve tanışma sitelerinin geldiği süreç yeni yapılanmaları da beraberinde getirebilir.Birçok arkadaşlık uygulaması yeni yaptırımlara maruz kalabilir.

    KOÇ: Kişisel enerjinizi kullanmadığınız zaman motivasyonunuz çok çabuk bozulabiliyor. Arkadaşlarınızla ortak bir iş yapabilirsiniz.
    Yapılan işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor.



    BOĞA: Birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içindesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacaksınız.
    Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz.



    İKİZLER: Partnerinizle karşılıklı duygular içindesiniz.
    Yaşadıklarınızı ileri zaman dilimlerinde anımsayabilirsiniz. Her olayın arkasında gizlenen ince mesajları, algılama gücünüzde bulabileceksiniz.



    YENGEÇ: Dingin ve sabırlı yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar içindesiniz. Detaylar üzerinde fazla duruyor, olayları farklı yorumluyorsunuz.
    Kavrama yeteneğinizi doğru bir şekilde kullanacaksınız.



    ASLAN: Bilinçli karar vermek için beklemeyi tercih ediyorsunuz. Duygulardan yana olmanız çoğu kez yanlış anlaşılmanıza neden oluyor. Girişimci yönlerinizi ortaya koyabilecek çalışmalar içindesiniz.



    BAŞAK: Yollardan alacağınız haberlerin sizi motive etmesiyle iş ilişkileriniz hız kazanacak.
    Olaylara farklı bir şekilde yaklaşmanız, sizi ilginç bir kişi yapıyor. Güçlü dostlukların kişisiniz.



    TERAZİ: Ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır. Tavizi de dengede tutmalısınız.



    AKREP: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz.
    İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.



    YAY: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli. İş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı başarıyla gerçekleştireceksiniz.



    OĞLAK: İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.



    KOVA: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru alanlarda kullanmalısınız.



    BALIK: İşbirliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.
    Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak fırsatlar olumsuzlukları unutturacak.
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    Haberler Burçlar 4 Ocak 2021 Pazartesi| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları