Ünlü astrolog Kate Hernandez yeni yıl falınıza bakıyor. 2021'de koç burcunu neler bekliyor? 2021'de büyük macera sizi bekliyor. Gökyüzünde parlayan bir ton ateş gücü var. Bu size mutluluk vaat ediyor.
Ana gezegeniniz 25 Temmuz'da 15 derecede gölgeye girdi. 2 Ocak'ta bu gölge kalkıyor. Yani bugün. Sanki bir çeşit geçit töreninden geçiyor gibiydiniz! Endişeler ve korkular vardı. Pandemi bu endişeleri daha da arttırmıştı. Çoğu Koç gibi, sizde de yetersizlik duyguları öne çıkmıştı. Ani kararlar almadan düşünmelisiniz.
İŞ VE PARA
İş konularında aktif olmalısınız. Çünkü eğer iş arıyorsanız bu aktifliğiniz işe yarayacak. Eğer çalışıyorsanız, yeni yıldan beklentilerinizi arttıracağınız dönem Mart gibi olacak. İşinizde sıkıntı yaşıyorsanız ipleri kopartacak adımlar atmamalısınız.
Çünkü dünya zor bir süreçten geçiyor. 2020 bitti ama hemen her şey mükemmel olmayacak. Zaten hiçbir şey hızlı şekilde mükemmelliğe evrilemez. İş hayatınızın zorluklarını kabullenerek yeni arayışlara girebilirsiniz.
Para konusunda da özellikle önümüzdeki 3 ay tutumlu olmalısınız. E-ticarete biraz ara vermelisiniz. Çünkü bu sizi sıkıntıya sokabilir.
İLİŞKİLERE DİKKAT
Yeni bir aşk arıyorsanız biraz daha beklemek zorundasınız.
Yeni bir ilişkiden çıktığınız için alacağınız kararlar pek sağlıklı olmayabilir.
Hayatın akışına bırakacağınız dönem size bu yıl mutluluk getirecek.
Belki de yanı başınızdaki birine aşık olacaksınız.
Geçmişte görmediğiniz sevgi size aşk olarak geri dönecek. Evli olan Koçlar için de mutluluk görünüyor. Bu yıl 2020'nin sıkıntılarını üzerinizden atacaksınız.