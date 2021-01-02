Ana gezegeniniz 25 Temmuz'da 15 derecede gölgeye girdi. 2 Ocak'ta bu gölge kalkıyor. Yani bugün. Sanki bir çeşit geçit töreninden geçiyor gibiydiniz! Endişeler ve korkular vardı. Pandemi bu endişeleri daha da arttırmıştı. Çoğu Koç gibi, sizde de yetersizlik duyguları öne çıkmıştı. Ani kararlar almadan düşünmelisiniz.