ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında bir garip define hikayesi! 5 kişilik define arama grubunun içinden 2 kafadar Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'den 15 gündür haber alınamıyor. Kendisini mehdi olarak ilan eden Nur Ahmet Pehlivan'ın sözlerinden sonra Silivri'ye yerleşen ve bir evin altında 3 yıldır define bulmak için kazı yapan arkadaşlara ne oldu? Müge Anlı canlı yayında defineciler ve kendisini mehdi olarak ilan eden şarlatan hakkında ayrıntıları aktarıyor. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 27 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...