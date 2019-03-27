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  • 27.03.2019 10:26
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 10:27

Son dakika: canlı yayında aranan kayıp defineciler kimin definesini arıyordu? (27 Mart)

canlı yayında defineciler hakkında son dakika gelişmelerini aktarıyor! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, Silivri'de bir evin altında define olduğu düşüncesiyle 3 yıldır kazı yapan Enes Uçkan ve Cemal Gülgör hakkında gelişmeler yaşanacak. İki arkadaş kendisini mehdi olarak ilan eden Nur Ahmet Pehlivan yüzünden hayatlarından mı oldular? (27 Mart) ...

ATV CANLI YAYIN

canlı yayınında bir garip define hikayesi! 5 kişilik define arama grubunun içinden 2 kafadar Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'den 15 gündür haber alınamıyor. Kendisini mehdi olarak ilan eden Nur Ahmet Pehlivan'ın sözlerinden sonra Silivri'ye yerleşen ve bir evin altında 3 yıldır define bulmak için kazı yapan arkadaşlara ne oldu? Müge Anlı canlı yayında defineciler ve kendisini mehdi olarak ilan eden şarlatan hakkında ayrıntıları aktarıyor. Müge Anlı'da bugün neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 27 Mart Müge Anlı canlı yayını izleyebilirsiniz...

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