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Müge Anlı'da kedini Mehdi ilan eden kişi ifşa oldu! Hz. Süleyman'ın hazinesi var dedi ve iki arkadaşı...

Müge Anlı canlı yayında bir garip define hikayesi! Kendisini Mehdi ilan eden Nur Ahmet Pehlivan, Müge Anlı canlı yayınında ifşa oldu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi dehşete düşüren bir olayla karşılaşıldı. Palu ailesindeki gibi dini inançları kullanarak para kazanmaya çalışan şarlatan Nur Ahmet Pehlivan'ın, iki arkadaşı Silivri'de bir evin altında Hz. Süleyman'ın hazinesinin olduğunu söyleyerek kandırdığı ortaya çıktı. Yerin 65 metre derinliğine kadar kazı yapan Enes Uçkan ile Cemal Gülgör'den 15 gündür haber alınamıyor.

27.03.2019 12:17 - Son Güncelleme: 27.03.2019 12:17
Müge Anlı'da kedini Mehdi ilan eden kişi ifşa oldu! Hz. Süleyman'ın hazinesi var dedi ve iki arkadaşı...

Müge Anlı canlı yayınında herkesi dehşete düşüren olay! İstanbul'un Silivri Gümüşyaka Semtinde yanlarındaki 3 şahısla birlikte kiraladıkları bir villada, define çalışmasına katılan; Enes Uçkan ve Cemal Gülgör'den 16 gündür haber alınamıyor.

MÜGE ANLI CANLI YAYININDA SİLİVRİ'DEKİ OLAY KAN DONDURDU! - TIKLA İZLE

Müge Anlı'da kedini Mehdi ilan eden kişi ifşa oldu! Hz. Süleyman'ın hazinesi var dedi ve iki arkadaşı...

Define peşine gittiler, ortadan kayboldular. İstanbul'un Silivri İlçesine bağlı Gümüşyaka Semtinde 5 kişi önce villa kiraladı. Ardından kazdıkları tünelle define aradı.

Müge Anlı'da kedini Mehdi ilan eden kişi ifşa oldu! Hz. Süleyman'ın hazinesi var dedi ve iki arkadaşı...

Ancak 12 Mart gecesi beş defineciden ikisi yani Enes Uçkan ve Cemal Gülgör karbondioksit gazından zehirlenip göçük altında kaldı. Ancak kayıp definecilerden Enes Uçkan'ın cep telefonu, ekibin lideri Nur Ahmet Pehlivan gözaltındayken Gümüşyaka'ya 15 km uzaklıktaki Seğmen bölgesinde sinyal verdi...

Müge Anlı'da kedini Mehdi ilan eden kişi ifşa oldu! Hz. Süleyman'ın hazinesi var dedi ve iki arkadaşı...

AFAD EKİPLERİ DEVREYE GİRDİ!

Gümüşyaka Mahallesi'nde kiraladıkları yazlık evin bahçe kısmında kazı yapan 5 kişiden 2'sinin zehirlenerek tünel içinde mahsur kaldığı bilgisi üzerine önce itfaiye ardından AFAD ekipleri son olarak da Türkiye Taşkömürü Kurumundan 9 kişilik ekip devreye girdi…

Müge Anlı'da kedini Mehdi ilan eden kişi ifşa oldu! Hz. Süleyman'ın hazinesi var dedi ve iki arkadaşı...

Tam 3 yıldır tarihi eser bulmak amacıyla kazdıkları tünelde mahsur kaldığı iddia edilen kişiler için arama kurtarma çalışmaları devam ederken arama çalışmalarında bugün 16. güne girildi. Definecilerin 3 yıldır kazdıkları tünelin 6 metre derinliğinde 120 metre uzunluğunda olduğu belirtiliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı...

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