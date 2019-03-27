KOÇ:

Venüs'ün Balık burcunda seyri ile beraber kendinizi daha neşeli hissedebilirsiniz. Maddi vaadlerin yerine geldiği süreçte bereketiniz de artarak ilerliyor. Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Bugün, yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Çevrenizde bazı çözüm bekleyen işlerde başarılı çalışmalar yapacaksınız. Kişisel tatmin için uygun bir gün. Eleştirilere açık değilsiniz. Duyguların ve düşüncelerin arasındaki çizgi kaybolabilir. Yanlış anlaşılmalar, bir yere varmayan konuşmalarla karşılaşabilirsin.