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  • Son Güncelleme: 28.03.2019 09:02

– 28 Mart 2019 Perşembe

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 28 Mart Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Bugünlerde yalnız kalmaktansa sosyal olmayı tercih edeceksiniz. Sorumluluğunuzun üstesinden gelip işlerinizin tamamını bitirebilmeniz, akşam saatlerini bulabilir. Bugün, kendinizi huzursuz hissediyorsunuz. Yaşama bakış açınız çok farklı ve derin duygular içindesiniz. Her zaman, maddi kaygılardan uzak yaşamayı yeğleyen bir yapınız olduğunu biliyorsunuz.. Kişisel olaylarınız adına yapacağınız yollardan karlı çıkacaksınız. Yaşam kalitenizi yükseltmek için başarılı adımlar atıyorsunuz.

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