Aybaba TFF’ye

Türkiye Futbol Federasyonu, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı ile yollarını ayırdı. 2019-23 yılları arasında TFF'de Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü olarak çalışan 57 yaşındaki futbol adamı, Ekim 2024'te Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü olarak atanmıştı. Mandıralı'nın yerine ise Samet Aybaba'nın getirileceği öğrenildi. Riva'ya giden Aybaba'nın, TFF yönetimi ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.



Deneyimli hoca Aybaba'nın Mandıralı'nın yerine geçmesi bekleniyor.