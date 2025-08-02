Savunmaya Sambacı! Galatasaray, PSG formasını Lucas Beraldo’nun transferi için harekete geçti

Leroy Sane ve Victor Osimhen hamleleri ile hücum hattını güçlendiren Galatasaray'da şimdi gözler savunmaya çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin zorlu seviyesini düşünerek kadroya kaliteli bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

Çok sayıda isimle ilgilenen yönetimin gündemine gelen son futbolcunun Lucas Beraldo olduğu ortaya çıktı. PSG formasını giyen Brezilyalı yıldızla ilgili Teknik Direktör Okan Buruk'un çok olumlu bir rapor verdiği ve yönetimin de düğmeye bastığı belirlendi. 2024 yılının başında 20 milyon Euro karşılığında Sao Paulo'dan Fransız devine transfer olan Beraldo geçtiğimiz sezon ilk 11'deki yerini Willian Pacho'ya kaptırmıştı.

21 yaşındaki futbolcunun sürekli olarak forma giymek istediği ve bu nedenle Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor. 2028 yılına kadar sözleşmesi olan ve 25 milyon Euro piyasa değeri bulunan Beraldo için sarı-Kırmızılılar'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtiliyor.

4 kez Brezilya milli takımında görev yapan yıldız futbolcu oyun kurma yeteneği ve çabukluğu ile öne çıkan bir stoper. Lucas Beraldo ile Serie A'dan da bazı kulüplerin ilgilendiği öğrenildi.