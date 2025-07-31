Victor Osimhen Galatasaray için İstanbul’da! Ligin son kralını tarihi bir kalabalık karşıladı

Galatasaray'ın günlerdir transferini bitirmeye çalıştığı Victor Osimhen dün İstanbul'a geldi. Sarı-Kırmızılı taraftarların haftalardır sabırsızlıkla beklediği Nijeryalı yıldız parçalı formasıyla İstanbul'a iner inmez kendisini karşılamaya gelen yüzlerce taraftar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle Süper Lig tarihinin en parlak transferi olan Victor Osimhen indikten sonra taraftarların yoğun ilgisine dayanamayarak üçlü çektirdi. Sarı-Kırmızılı renklere gönül verenler bugüne kadar görülmemiş bir tempoyla Osimhen'e tezahüratta bulundu.



RESMİ SÖZLEŞME BUGÜN

Türk futbol tarihinin açık ara en pahalı transferi olan Victor Osimhen bugün Galatasaray'la resmi sözleşmeyi imzalayacak. Sarı-kırmızılılar yaklaşık 1 aydır sürdürdüğü yoğun pazarlıkların ardından geçtiğimiz hafta Napoli'yi ikna etmeyi başarmıştı. İtalyanlarla 75 milyon euro+5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlanmıştı. Galatasaray 40 milyon euroyu peşin olarak öderken, kalan 35 milyon euronun 1 yıl içinde iki eşit taksitle verilmesi konusunda el sıkışılmıştı. Ayrıca sözleşmede sonraki satış karından yüzde 10 pay ve Osimhen'in 2 sezon boyunca herhangi bir İtalyan kulübüne satılmaması gibi maddeler de yer alıyor. Bu sabah sağlık kontrolünden geçecek olan Nijeryalı futbolcu ardından kulüp binasına geçecek ve bu kez bonservisiyle beraber resmen Galatasaraylı olacak. Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 15 milyon euro net maaşıyla futbol tarihimizin en fazla kazanan ismi de unvanını da alacak. Geçen sezon attığı goller ve oynadığı futbolla Galatasaray'ı çifte kupaya taşıyan 26 yaşındaki Nijeryalı forvet yeni sezonda da hem Avrupa'da hem ligde takımın tartışmasız en büyük kozu olacak.

HİKAYEM DEVAM EDECEK

Victor Osimhen İstanbul'a iner inmez yaptığı ilk açıklamalarda, "G.Saray'a döndüm, hikayem devam edecek. Dünyanın en iyi taraftarı Galatasaray'da, onlarla buluşacağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü sevdiğim yere geldim, Taraftarı çok özlemiştim. Başarılarımız artarak sürecek" ifadesini kullandı.



İŞTE İLK ÜÇLÜ

Osimhen binlerce taraftarla beraber üçlü çektirdi. Ortaya çıkan coşku müthişti.



DÜNYANIN EN İYİSİNİ ALDIK

Menajer George Gardi Sarı-Kırmızılı takıma dünyanın en iyi 9 numarasını aldıklarını söyledi. George Gardi, "Görüşmeler epey zaman aldı. Victor sadece buraya gelmek istedi. Galatasaray taraftarı daha büyük isimler için sabretmeli" ifadesini kullandı.



BÜYÜK GÜN CUMARTESİ

Cimbom'da tüm gözler cumartesi gününe çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, Lazio ile oynanacak hazırlık maçının öncesinde sportif ve ekonomik olarak uzun yıllar unutulmayacak bir organizasyon yapacak. Victor Osimhen için Lazio maçı öncesi imza töreni düzenlenecek. Ayrıca Leroy Sane de taraftarların önünde imza atacak. Galatasaray yönetimi bu maça özel kombine biletlerin geçersiz olduğunu duyurdu. Stadın tamamen doldurmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar 1300 ile 18 bin lira arasında fiyatları değişen 52 bin biletten 5 milyon Euro'ya yakın gelir bekliyor. İmza törenine özel sponsorluk görüşmelerinin yapıldığı, GS Store gelirleri ile beraber kulübün kasasına 6-7 milyon Euro civarında bir para gireceği öğrenildi.



AİLE BOYU MUTLULUK

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in İstanbul'a iner inmez eşiyle ve çocuğuyla birlikte mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Osimhen ve eşi duygusal anlar yaşadı.