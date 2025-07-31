Sarı-Lacivertliler geçen sezon kiralık oynayan Slovak stoperi bonservisiyle kadrosuna kattı!

Fenerbahçe uzun bir süredir PSG ile görüşmelerini sürdürdüğü Milan Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı- Lacivertliler, 30 yaşındaki Slovak stoperi 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.



Oyuncuyla 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Kanarya deneyimli futbolcuya yıllık 7,5 milyon euro maaş ödeyecek. Skrinar'ın bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen deneyimli futbolcu forma giydiği 23 maçın tamamında 90 dakika sahada kalmış ve 3 gol, 2 asistlik performansıyla dikkatleri çekmişti. Mourinho'nun da takımda kalmasını çok istediği oyuncunun transferinden dolayı oldukça memnun olduğu da gelen haberler arasında. Deneyimli stoperin yeni sezonda Fenerbahçe'nin savunma hattının sigortası olacak.

DÜN AKŞAM İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin transferi için PSG ile anlaşma sağladığı Milan Skriniar akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sarı-Lacivertli yetkililer tarafından karşılanan Skriniar'ın bugün sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.



Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Skriniar kendisine gelen teklifileri reddedip Fenerbahçe'ye imza attı.