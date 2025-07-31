Beşiktaş tur aşkına!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı İspanyol hakem Juan Martinez Munuera yönetecek. İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan Siyah-Beyazlılar deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor. Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Shakhtar Donetsk karşısında Siyah-Beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek. Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükseltecek.