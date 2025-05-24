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Aslanbank! Galatasaray şampiyonluğu paraya çevirmeye devam ediyor

Pazardan bu yana 3.5 milyon Euro’luk ürün satışı yapan Sarı-Kırmızılılar durmuyor. Yenikapı’daki kutlamalar için 20 bin liraya VİP bilet ve 60 bin liraya loca satışa çıkaran yönetimin ayrıca sponsorluklarla dev bir gelirin sahibi olacağı belirtiliyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025
Aslanbank! Galatasaray şampiyonluğu paraya çevirmeye devam ediyor

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Geçtiğimiz pazar günü Kayserispor galibiyetiyle 25. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray hem sahada hem de kasada kazanıyor. Taraftarlar geride bıraktığımız kısa süre içinde 5 yıldızlı koleksiyonlara çok büyük ilgi gösterirken, 3.5 milyon Euro'luk satış yapıldığı belirtiliyor.

Sarı-Kırmızılılar bugün Yenikapı'da başlayacak ve 2 gün sürecek olan "Champions Fest"ten de büyük bir gelir bekliyor. GS Plus uygulamasında premium üye olan taraftarlara özel bir yer ayıracak olan yönetim ayrıca 20 bin liraya VİP bilet ve 60 bin liraya da loca biletlerini satışa çıkardı.

2 güne özel olarak çok sayıda sponsorla anlaşmaya varılırken, ürün satışlarıyla beraber 1 haftalık gelirin 10 milyon Euro'nun üzerine çıkması hedefleniyor. 2 günde 700 binin üzerinde taraftarın Yenikapı'ya akın etmesi beklenirken, buraya kurulacak olan GS Store satış alanlarına taraftarların çok büyük ilgi göstereceği ifade ediliyor.

Galatasaray yönetimi kısa süre içinde yeni sezonun 5. yıldızlı formalarını da satışa çıkaracak. Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Başakşehir maçına bu formalarla çıkması ve ürünlerin GS Store mağazalarında taraftarlarla buluşması bekleniyor.

DUA LIPA YÜKSEKTEN UÇTU
Galatasaray yönetimi yarın yapılacak olan dev şölen için hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile de temasa geçtiği ortaya çıktı. Ancak Dua Lipa'nın 30 dakikalık konser için 3.5 milyon Euro istemesi üzerine görüşmelerin sona erdiği belirlendi.

ŞAMPİYONUN RAKİBİ GÖZTEPE
Şampiyon Galatasaray bu akşam 37. hafta maçında Göztepe deplasmanına çıkacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Batuhan Kolak düdük çalacak.

KAPILAR 12.00'DE AÇILACAK
Galatasaraylı taraftarlar bugün saat 12.00'den itibaren Yenikapı'daki kutlama alanına ve Fan Zone'a giriş yapabilecek. 19.00'da dev ekranlardan Göztepe maçı takip edilecek. Asıl şölen ise yarın olacak.

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