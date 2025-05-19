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Muslera hem Kayseri'ye gol attı hem de 19. kupasına ulaşarak rekor kırdı!

Tecrübeli eldiven 13 yıl önce Manisa’ya attığı golden sonra dün de penaltıdan gol kaydetti. Muslera 19. kupasına ulaşırken Bülent Korkmaz’ı da geçmeyi başardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025
Muslera hem Kayseri’ye gol attı hem de 19. kupasına ulaşarak rekor kırdı!

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Galatasaray Kayserispor'u yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken maça damgasını vuran isimlerden biri Muslera oldu. Uruguaylı eldiven Sarı-Kırmızılı takımdan sezon sonunda ayrılmayı planlarken dünkü karşılaşmada Kayserispor'a penaltıdan bir gol attı.

Maç 2-0 devam ederken takımının 3. golünü penaltıdan atan Muslera bundan 13 yıl önce de Manisaspor ile oynanan karşılaşmada yine penaltıdan gol atmıştı. Uruguaylı kaleci böylece 13 yıl aradan sonra yeniden bir penaltı golüne imza atmış oldu. Muslera ayrıca dün Sarı-Kırmızılı forma altında oynadığı süre içinde 19. kupasına ulaşmayı başardı. Muslera böylece Galatasaray tarihinde 18 kupayla en çok kupa kazanan Bülent Korkmaz'ı da geçmeyi başarmış oldu.

EN MUTLU HİSSETTİĞİM SEZON
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara 3-0'lık Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sarı-Kırmızılı takımın şampiyonluğu sonrası duygulandığı gözden kaçmayan Sara, "Çok mutluyum, inanılmaz bir atmosfer var. Çok uzun bir sezondu ama en mutlu hissettiğim sezondu. Şimdi bunu kutluyoruz" ifadesini kullandı.

ALLAH'A ŞÜKÜR Kİ G.SARAY'DAYIM
Abdülkerim Bardakcı maçtan sonra, "16 aylık kızım Alara, 3. kupasını gördü. 3 aylık oğlum da 2. kupasını gördü. Çok mutlu ve gururluyuz. Allah'a şükürler olsun ki Galatasaray'a gelmişim. Burada olmak müthiş mutluluk. Artık hedefimizi yükselteceğiz" diye konuştu.

GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera Sarı-Kırmızılı takımın tarihine geçti. Muslera maç sonrasında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

BAKAN BAK ASLAN'I KUTLADI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ligde şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutladı. Bakan Bak başarıda emeği geçen herkesi kutladığını dile getirdi.

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