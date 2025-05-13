Fenerbahçe’de ilk yolcu Carlos!

Ara transfer döneminde 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma kazandırılan Diego Carlos, senelik 4 milyon Euro kazanırken oyuncuyla yolların ayrılmasının beklendiği ifade ediliyor.

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, Fenerbahçe formasını 5 maçta giydi ve 188 dakika sahada kalabildi.

PSG'den Milan Skriniar ile beraber Aston Villa'dan da Diego Carlos'u transfer eden Fenerbahçe, oyuncudan beklediği katkıyı alamadı. Devre arasında takıma transfer edilen Carlos'un bir an önce çok maddi zarar edilmeden satılması isteniyor.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Ara transferde renklere bağlanan Carlos, Fenerbahçe'de bekleneni veremeyerek düş kırıklığı yaşattı.