Kartal’da seçim günü

Beşiktaş Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.
Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak. Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye seçimde oy kullanma hakkına sahip olacak.
ADALI'NIN LİSTESİ
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Kaan Kasacı
Uğur Fora
A. Orhan Özalp
Toygun Batallı
Çağatay Abraş
Özkan Arseven
Merve Öztopaloğlu
Mehmet Sarımermer
AKSOY'UN LİSTESİ
Levent Önkol
Işık Dumrul
Tolga Bal
İsmail Tatlılık
Feridun Özgiden
Ali Kızıltaş
Cem Şendur
Safiye Taylan
Bülent Erunsal
Çetin Yıldırım