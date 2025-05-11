Kartal’da seçim günü

Beşiktaş Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek genel kurul, saat 10.00'da başlayacak.



Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak. Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye seçimde oy kullanma hakkına sahip olacak.



ADALI'NIN LİSTESİ

Hakan Daltaban

Murat Kılıç

Kaan Kasacı

Uğur Fora

A. Orhan Özalp

Toygun Batallı

Çağatay Abraş

Özkan Arseven

Merve Öztopaloğlu

Mehmet Sarımermer



AKSOY'UN LİSTESİ

Levent Önkol

Işık Dumrul

Tolga Bal

İsmail Tatlılık

Feridun Özgiden

Ali Kızıltaş

Cem Şendur

Safiye Taylan

Bülent Erunsal

Çetin Yıldırım

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN