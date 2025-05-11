Fener’de Abraham sesleri

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de flaş bir forvet gelişmesi yaşanıyor. Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedeflerinden biri tartışmasız santrfor transferi yapmak. Kanarya yıl sonunda 9 numara bölgesinde açık yaşayacak...



Cenk Tosun'un vedası ve En-Nesyri'nin iyi bir teklife satılması beklenirken Mourinho'nun eski öğrencisi Tammy Abraham'ı transfer etmek istediği öğrenildi. Milan'ın geçen yaz kiraladığı 27 yaşındaki yıldız için opsiyon kullanmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. 15 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız forvetin 2027'de Roma ile sözleşmesinin biteceği biliniyor. Sarı-Lacivertli yöneticilerin Mourinho'nun isteği üzerine transfer için Abraham ve İtalyan ekibi ile temasa geçeceği öne sürülüyor. 1.94 boyundaki golcünün fizik gücü ve tempolu oyunu ile uzun vadeli bir çözüm olabileceği düşünülüyor.



EN GOLCÜ SEZONUNDA

Mert Müldür kariyerindeki en golcü sezonu yaşıyor. Sarı-Lacivertli futbolcu daha önce 2019-20'da Sassoulo forması ile 2 gole imza atmıştı. Geçen sezon Fener ile 1 gol 4 asist yapan Mert, bu sezon ise kupa ile birlikte 3 gol ve 6 asiste ulaşmayı başardı.

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