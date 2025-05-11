PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fener’de Abraham sesleri

Dzeko’nun ve Cenk’in vedası; En Nesyri’nin iyi bir teklife satılması beklenirken Mourinho’nun Roma’dan eski öğrencisi Abraham’ı transfer etmek istediği öğrenildi.Geçen yıl Milan’a kiralanan İngiliz forvet için yaz döneminde Fenerbahçe’nin Roma’nın kapısını çalacağı öne sürülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Mayıs 2025
Fener’de Abraham sesleri

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de flaş bir forvet gelişmesi yaşanıyor. Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedeflerinden biri tartışmasız santrfor transferi yapmak. Kanarya yıl sonunda 9 numara bölgesinde açık yaşayacak...

Cenk Tosun'un vedası ve En-Nesyri'nin iyi bir teklife satılması beklenirken Mourinho'nun eski öğrencisi Tammy Abraham'ı transfer etmek istediği öğrenildi. Milan'ın geçen yaz kiraladığı 27 yaşındaki yıldız için opsiyon kullanmayacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. 15 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız forvetin 2027'de Roma ile sözleşmesinin biteceği biliniyor. Sarı-Lacivertli yöneticilerin Mourinho'nun isteği üzerine transfer için Abraham ve İtalyan ekibi ile temasa geçeceği öne sürülüyor. 1.94 boyundaki golcünün fizik gücü ve tempolu oyunu ile uzun vadeli bir çözüm olabileceği düşünülüyor.

EN GOLCÜ SEZONUNDA
Mert Müldür kariyerindeki en golcü sezonu yaşıyor. Sarı-Lacivertli futbolcu daha önce 2019-20'da Sassoulo forması ile 2 gole imza atmıştı. Geçen sezon Fener ile 1 gol 4 asist yapan Mert, bu sezon ise kupa ile birlikte 3 gol ve 6 asiste ulaşmayı başardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Anneyle güçlü aile, aileyle güçlü Türkiye programında terörsüz Türkiye mesajı: Her an müjdeleri alabilirsiniz!
Anneye destek yağıyor! İzinler artıyor: İsteğe bağlı sigorta geliyor
Beylikdüzü’nde iki metrobüs çarpıştı: Acı haber geldi!
Deprem bölgesinde 250 bininci konut teslim edilecek! Bakan Murat Kurum duyurdu: Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle anahtarları teslim edeceğiz
5. yıldıza 1 kala! Trabzonspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
CANLI TAKİP | Güney Asya’da sıcak saatler! Bünyanün Mersus harekatının şifresi | Trump duyurdu: Hindistan-Pakistan arasında ateşkes ilan edildi
Galatasaray’dan şaşırtacak transfer! Okan Buruk oyun beynini buldu
Barış masası İstanbul’da kuruluyor! Putin Başkan Erdoğan’la görüşeceğim diyerek duyurdu: Türkiye barış için çok çabaladı
Kuruluş Osmanın Begüm Hatun’u hayalini açıkladı: At binmede profesyonel olmak istiyorum
Özgür Özel Van’da beklediğini bulamada! CHP mitingine düşük katılım | Terörsüz Türkiye için ne dedi? Skandal Ahmet Özer sözleri
Nobel’e aday gösterilecek hamle: Terörsüz Türkiye! | Başkan Erdoğan ve Bahçeli ilmek ilmek ördü... PKK bitiyor!
ABD ve Çin masaya Cenevre’de masaya oturdu! Trump Yüzde 80 demişti: Tarife savaşı bitiyor mu?
Çanakkale’de feci kaza! Ölü ve yaralılar var! Soruşturma başlatıldı
Fenerbahçe’den kaleye süper yıldız!
Trump Suudi Arabistan ziyaretinde Filistin’i mi tanıyacak? ABD ve İsrail basınından flaş iddia
MİT’ten siber çete operasyonu: Sahte baz istasyonu kullanıp kurumsal kimliğe büründüler! Suçüstü yakalandılar
Vatikan’ın kaderini belirleyen isim! Prevost’u o Papa seçtirdi: İşte tüm kardinalleri etkileyen New Yorklu
Meteoroloji’den 28 ile sarı kodlu uyarı: Kapıyı pencereyi kapatın! Gök gürültülü sağanak, kuvvetli rüzgar, fırtına...
İBB soruşturmasında yeni ifade: Adıma şirket kurup valizle para taşıdılar
Can Borcu’nun Yasemin’i Çağla Boz aslen bakın nereli! Memleket hasretiyle yaptığı paylaşım sosyal medya hesabının baş köşesinde!