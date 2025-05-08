UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoru Ruffles, "Varsa Ruffles Maça Varız" kampanyasının üçüncü sezonunu başlattı. Ruffles bu yıl, futbol yıldızları Thierry Henry, Lionel Messi ve Luis Suárez ile birlikte Alexia Putellas'ı yeni marka elçisi olarak duyurdu. Kampanyaya katılım için şimdiye kadar görülmemiş, heyecan verici seçenekler hazırlayan Ruffles, futbolun devleriyle bağlantı kurmak için gerçek ve sanal fırsatlar sunacak. Pepsi- Co Türkiye Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı, "Bu yıl, Thierry Henry, Lionel Messi, Luis Suárez ve Alexia Putellas gibi efsane isimlerle taraftarlarımızı bir kez daha unutulmaz deneyimlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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