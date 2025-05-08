Hem kanseri hem Barça’yı yendi!

Inter ile Barcelona arasında oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final maçında 90+3. dakikada sahneye çıkan Francesco Acerbi, takımına beraberliği getiren golü attı. İnter'i adeta ipten alan Francesco Acerbi'nin hayat hikayesi karşılaşma kadar dikkat çekti.



22 yaşına kadar İtalya'nın alt liglerinde oynayan Acerbi, 2 kez kanser hastalığıyla mücadele etti. Her ikisinde de kanseri yenmeyi başaran Acerbi, bu kez de babasını kaybedince depresyona girdi. Babasının vefatıyla alkol bağımlılığı baş gösteren Acerbi, konuyla ilgili daha önce bir açıklama yapmıştı. Acer.i, babasının ölümünün ardından yaşadığı alkol bağımlılığından testis kanserine karşı verdiği mücadelenin sayesinde kurtulduğunu söylemişti.

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