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Doğan’dan TFF'ye yaylım ateşi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türk futbolunun adalet duygusunun ağır bir sınavdan geçtiğini belirterek “TFF’nin kulübümüze ve şahsıma yönelttiği cezalar, futbolun özüne ve vicdanına gölge düşürmüştür”dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Mart 2025
Doğan’dan TFF’ye yaylım ateşi!

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Ertuğrul Doğan, Trabzonspor dergisinde yer alan yazısında Türkiye Futbol Federasyonu hakkında eleştirilerde bulundu. Doğan, "Türk futbolunun adalet duygusu maalesef ağır bir sınavdan geçmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulübümüze ve şahsıma yönelttiği cezalar, futbolun özüne ve vicdanına gölge düşürmüştür. Ancak bilinmelidir ki Trabzonspor, tarih boyunca nice fırtınalara göğüs germiş, hiçbir haksızlığa boyun eğmemiş bir çınardır. Bizler, bu büyük camianın neferleri olarak biliyoruz ki adalet için uğraşmak bir tercih değil zorunluluktur.

Tarih, haksızlığa sessiz kalanları değil, ona karşı dimdik duranları yazmıştır. Trabzonspor, adaletin ve haklı mücadelenin sarsılmaz temsilcisidir. Temiz ve adil bir futbol düzeni için mücadele veriyoruz ve bu uğurda hiçbir yıldırma politikası yolumuzdan döndüremeyecektir" diye konuştu. Başkan Doğan, futbolcular ve teknik heyetin Trabzonspor'un tarihine bir kupa daha kazandıracaklarına inandığını belirterek "Şimdi önümüzde büyük bir hedef var: Türkiye Kupası" ifadelerini kullandı.

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