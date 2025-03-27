Yabancı hakem istifası

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray arasındaki derbiye TFF tarafından yerli hakem atanması federasyonda istifaya sebep oldu. TFF Başkanvekili Ceyhun Kazancı yaptığı açıklamada "18 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladığım görevimden, gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Bu ayrılığın iki tarafa ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Ceyhun Kazancı'nın istifası TFF tarafından kabul edilirken Kazancı'nın yerine göreve Tahir Ediz Kıray getirildi.

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