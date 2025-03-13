Jose Mourinho: Biz Rangers’tan daha iyiyiz

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Glasgow Rangers ile oynayacakları rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Rangers'tan daha iyi bir takım olduklarını söyleyen Mourinho, "İlk maç sonucu beni kırmadı. İntikam duygusu içinde değilim. Bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hatalar yaptık, Rangers bunları iyi kullandı. Birlikte savaştılar ve hak ettiler. İçimde kötü bir duygu, hayal kırıklığı gibi şeyler yok. Pazar günü de önemli maçımız var. Şu an Rangers'ı düşünüyorum, bir şansımız var" dedi.



Avrupa'da 200 maçı olduğunu belirten Portekizli hoca, "2 farklı kaybettiğimi hatırlamıyorum. Rövanş nasıl olur bilmiyorum. İşimizi yaparsak turu geçme şansımız mümkün. Bizden çok farklı takım değiller. Ama aynı hataları yaparsak elenmeyi hak ederiz" dedi.

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