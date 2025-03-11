Fenerbahçe gözünü Kostic’e dikti!

Gösterdiği performansla Mourinho'nun vazgeçilmezi haline gelen Filip Kostic'in bonservisi için harekete geçildiği öğrenildi. Avrupa basını bu transfer çalışmasına kayıtsız kalmazken çıkan haberlerde 5 milyon Euro civarı bir bedel olduğu belirtiliyor.



Sarı-Laciverliler'in de Juventus ile transfer pazarlığı yaptığı gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek için kiralanan Kostic, Mourinho'nun en güvendiği öğrencileri arasına adını yazdırmıştı. KOSTIC'ten 5 milyon Euro bonservis bedeli bekleyen Juve, bu rakamın dışında fiyat düşünmüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN