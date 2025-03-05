Nijeryalı yıldız takımı tek başına sırtlıyor!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen skorer performansını 2025 yılında da sürdürüyor. Bu yıl ligde çıktığı 9 maçta 7 gol kaydeden 26 yaşındaki forvet performansıyla adeta Galatasaray'ı tek başına sırtlamış durumda.



İçinde bulunduğumuz süreçte Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Dries Mertens, Rolland Sallai ve Ahmed Kutucu 4 gol atabildi. Bu 4 golün 2'si Barış Alper'den gelirken, 1 golü Yunus 1 golü de Ahmed Kutucu kaydetti.



Ayrıca geçen sezon ligde Napoli formasıyla 25 maçta 15 gol kaydeden Nijeryalı santrfor, bu sezon ise ligde 20 maçta 16 gole ulaşarak geçen sezonki performansını geride bıraktı.



Avrupa'nın dev ekiplerinin yakından takip ettiği 26 yaşındaki yıldız golcünün yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği merak konusu. Osimhen bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 16 gol, 4 asistle 20 gole katkı yaptı.



CİMBOM ONA BEL BAĞLADI

26 yaşındaki Nijeryalı forvet tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 22 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Osimhen şampiyonluk yolunda da Galatasaray'ın en önemli kozu konumunda.

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