Ertuğrul Doğan’dan Uğurcan tepkisi

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maç sonrasında Bordo- Mavili kulübün başkanı Başkan Ertuğrul Doğan tribünlerden tepki alan Uğurcan Çakır hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğan, Trabzonspor resmi sitesinden TFF'yi konu hakkında göreve davet ederek, "Takımımızın kaptanı ve A Milli Takımımız'ın as kalecisi Uğurcan Çakır bugün maç boyunca yakışıksız tepkilere maruz kalmıştır. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu göreve çağırıyor ve aldığı kararların yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" açıklamasında bulundu.