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TFF talimatta değişikliğe gitti: Sahadan çekilmeye ağır fatura

TFF, Futbol Disiplin Talimatı’nda değişikliğe gitti. Sahadan çekilen takımların sonraki sezonda 9 puanı silinecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
TFF talimatta değişikliğe gitti: Sahadan çekilmeye ağır fatura

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    Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti.

    Sahaya çıkmayan ya da sahadan çekilen takımlara bir sonraki sezonda 9 puan silme cezası verilecek. Ayrıca yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara da çeşitli cezalar verilecek. Sahadan çekilen kulübün oyuncuları 5-10 maç men cezası alacak. Sahadan çekilen kulüp, Süper Lig ekibi olursa 20 milyon TL ile 100 milyon TL arasında para cezası kesilecek. Sahadan çekilen kulübün başkanın 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alacağı da talimatta var.

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