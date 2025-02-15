TFF talimatta değişikliğe gitti: Sahadan çekilmeye ağır fatura

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti.

Sahaya çıkmayan ya da sahadan çekilen takımlara bir sonraki sezonda 9 puan silme cezası verilecek. Ayrıca yöneticiler, teknik ekip ve futbolculara da çeşitli cezalar verilecek. Sahadan çekilen kulübün oyuncuları 5-10 maç men cezası alacak. Sahadan çekilen kulüp, Süper Lig ekibi olursa 20 milyon TL ile 100 milyon TL arasında para cezası kesilecek. Sahadan çekilen kulübün başkanın 1 yıl hak mahrumiyeti cezası alacağı da talimatta var.