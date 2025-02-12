Fener’e yeni "Ferdi" geldi

2018 yılında Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, geçen yaz 30 milyon Euro'ya Brighton'a gitmişti. Yönetim şimdi de radarına bir başka gurbetçiyi, Eser Gürbüz'ü aldı.



17 yaşındaki hücum oyuncusu Hollanda Ligi'nde son haftalarda adından fazlasıyla söz ettirdi. Robin van Persie'nin yönetimindeki Heerenveen'in yıldızı Eser, ilk kez 1 Şubat'taki Fortuna mücadelesinde 64. dakikada oyuna girip ağları havalandırdı. Genç yetenek, hafta sonundaki Twente maçında ise 73'te dahil olup, 90+3'de Heerenveen'e beraberliği getiren golü kaydetti.

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