SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fener’e yeni "Ferdi" geldi

Ferdi Kadıoğlu, geçen yaz 30 milyon Euro'ya Brighton'a gitmesinin ardından Fenerbahçe yönetimi şimdi de radarına bir başka gurbetçiyi aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
Fener’e yeni Ferdi geldi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    2018 yılında Nijmegen'den transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, geçen yaz 30 milyon Euro'ya Brighton'a gitmişti. Yönetim şimdi de radarına bir başka gurbetçiyi, Eser Gürbüz'ü aldı.

    17 yaşındaki hücum oyuncusu Hollanda Ligi'nde son haftalarda adından fazlasıyla söz ettirdi. Robin van Persie'nin yönetimindeki Heerenveen'in yıldızı Eser, ilk kez 1 Şubat'taki Fortuna mücadelesinde 64. dakikada oyuna girip ağları havalandırdı. Genç yetenek, hafta sonundaki Twente maçında ise 73'te dahil olup, 90+3'de Heerenveen'e beraberliği getiren golü kaydetti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’li belediyelere terör operasyonu! Gözaltına alınan isimler belli oldu! Evlerinden neler çıktı?
    CANLI TAKİP | Asya turunun 2. durağı! Başkan Erdoğan Endonezya’da resmi törenle karşılandı
    Türk Telekom
    CANLI TAKİP | İstanbul buz kesecek! Meteoroloji’den 3 ile saatli uyarı: Bugün kar yağışı hangi ilçelerde etkili olacak?
    Emekliye taban aylık rehberi! Fark nasıl hesaplandı? Kim, ne kadar alacak?
    CHP yandaşlarından delege borsası itirafı: Bazı gerçekleri artık söylemeliyiz
    Takas Bank
    ABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek
    Özcan Deniz’in ailesi birbirine girdi! Şoke eden iddialar: Annemi evden attı kardeşimi dövdü
    CHP’li Erkan Çakır’dan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabat’ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı
    Yeşilçam’ın yıldızı Hülya Koçyiğit Londra’da hastane köşelerinde kabusu yaşadı! Gözleri Türkiye’deki sağlık sistemini aradı
    CANLI | İsrail ateşkesi ihlal etti Hamas takası durdurdu! Trump ve Netanyahu’dan tehdit
    İstanbul’da eğitime ara: Okullar bugün tatil edildi | Uyarılar peş peşe geldi saat verildi
    Şaibe var diyen CHP’li Erkan Çakır TAKVİM’e konuştu! İfadeye çağrıldım diyerek anlattı: Kurultayın iptali için her şeyi yapacağız
    Galatasaray sağ gösterip sol vurdu! Transfer tamam
    Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Bakan Işıkhan açıkladı: Çalışma yapılacak | 3 formül masada
    CHP’de prematüre ön seçimin tarihi belli oldu! İmamoğlu’na Aday Özgür Özel olsun sürprizi... İşte Mansur Yavaş’ın yol haritası
    Ahmed el Şara’nın hep yanında: Önce Suudi Arabistan sonra Türkiye! O ismi Takvim.com.tr açıklıyor
    Rus hava sahasında gizemli uçak! Trump’ın elçisi Steve Witkoff Moskova’ya mı indi?
    3’lü masada birbirlerini yediler! Ekrem İmamoğlu salonu terk etti... Mansur Yavaş Trollerini üzerimden çek Ekrem resti çekti