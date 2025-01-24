Dortmund Yunus Akgün’ün peşinde! Alman ekibi yıldız oyuncunun alternatifini Galatasaray’da buldu

Nuri Şahin'le yollarını ayıran Borussia Dortmund'da teknik adam arayışlarının yanı sıra transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Napoli'nin talip olduğu Karim Adeyemi'nin olası ayrılığı için harekete geçen Alman ekibinin yıldız futbolcunun yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü transfer etmek istediği öğrenildi.

Dortmund'un Adeyemi için 45 ila 50 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli karşılığında Napoli ile anlaşmaya yakın olduğu ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda da Yunus için Galatasaray'a teklifte bulunacağı öğrenildi. Bu sezon 28 maçta forma giyen ve 11 gol, 7 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki kanat oyuncusunun da Alman ekibinde forma giymeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Galatasaray ile yeni kontrat görüşmelerini sürdüren Yunus'un mevcut kontratı 2026 yılında sona erecek. Yıldız futbolcuya güncel verilere göre 11 milyon Euro değer biçiliyor.