Skriniar yüksekten uçtu! Galatasaray’a 6 ay için 5 milyon Euro’nun üzerinde ücret talep etti

Galatasaray'ın transfer etmek istediği PSG'nin Slovak stoperi Milan Skriniar ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, yıldız oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürürken hiç beklemediği bir cevap aldı.

Tecrübeli oyuncu, 6 aylık bölüm için Galatasaray'dan 5 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret istedi. Galatasaray geri adım attı. Skriniar bu sezon PSG formasıyla 5 maçta 381 dakika süre buldu.

Slovak stoper bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. 29 yaşındaki oyuncunun transferiyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Yıldız futbolcuya Galatasaray dışında İngiltere, İtalya ve Fransa'dan da transfer teklifleri var. Skriniar kendisine resmi olarak gelen en iyi teklifi kabul ederek kariyerini devam ettirmek istiyor.

39 MİLYON EURO ÖDENDİ

2023 yılından beri PSG'de forma giyen Milan Skriniar için şimdiye kadar 39.2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Tecrübeli futbolcu, 2017 yılında Sampdoria'dan Inter'e 34 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Skriniar, Zilina takımında da forma giydi.