Şok eden Rafa iddiası!

Beşiktaş sezon başında Rafa Silva'yı kadrosuna kattığında sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük ses getirmişti. Sezona çok flaş bir giriş yapan Portekizli yıldız oynadığı futbol, golleri ve asistleriyle gündemi sarsmıştı. Ancak ardından takımın kötü gidişatına ayak uyduran Rafa Silva son dönemde performansıyla tartışılan bir isim haline geldi. Kulislerde konuşulan iddialara göre Rafa Silva, Beşiktaş'ta oldukça mutsuz günler geçiriyor. Kulübün içinde bulunduğu durum ve yaşanan belirsizlikten çok rahatsız olan yıldız futbolcunun önüne bir fırsat çıkması durumunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülüyor. Rafa Silva'nın bu konuda menajeriyle bir görüşme yaptığı da iddialar arasında.

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