SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Okay Karacan: "Arat bizi hep engelledi"

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı İletişim Direktörü Okay Karacan, Hasan Arat ile ilgili önemli itiraflarda bulundu. Karacan, "Hasan Arat beni aradı benimle çalışmak istediğini söyledi. Kabul ettim ve başladık. Bir çok şey yapmak istedik ama hep engellendik" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Aralık 2024
Okay Karacan: Arat bizi hep engelledi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı İletişim Direktörü Okay Karacan, Hasan Arat ile ilgili önemli itiraflarda bulundu. Karacan, "Hasan Arat beni aradı benimle çalışmak istediğini söyledi. Kabul ettim ve başladık. Bir çok şey yapmak istedik ama hep engellendik. İsmini vermek istemediğim bir başkan danışmanı vardı, her şeye karışırdı her şeyi çok biliyordu" dedi. Karacan, "Hasan Bey deseydi ki olmadı, istediğimiz gibi olmadı, bitirelim, öp elimi dese elini öper, ceketimi alır çıkar giderdim. Olmadı, yakışmadı" dedi. Karacan, "Bir gün Immobile, Rafa, Joao Mario'nun içinde yer aldığı Interstellar filmi üzerinden yapay zeka ile bir video hazırladık. Geceden sabaha kadar çalışıldı. Müthiş bir iş oldu. Başkan itiraz etti, sakın sakın yayınlamayın. Neden yahu? "ifadelerini kullandı.

    DİLEKÇELER TESLİM EDİLDİ

    Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, 22-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkan adaylığı dilekçelerini ve geçici yönetim kurulu listelerini teslim ettiklerini açıkladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Asgari ücrette 3. toplantı zamanı! İşte zam senaryoları
    Bakan Tunç’tan 17-25 Aralık açıklaması: Milli irade bayrağını yere düşürmedik
    Yeni yıla Binance TR ile başlayın
    Başkan Erdoğan’dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati’yi kabul etti: İsrail’e baskı sürmeli
    EMEKLİYE % 16 ZAM SENARYOSU! SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak’ta aylıkları ne kadar olacak? İşte tahminler ve hesaplamalar
    PKK sıkışınca ses Mossad ajanı Bernard Henri Levy’den geldi... Türkiye’yi hedef aldı: Batı’ya skandal çağrı!
    Trabzonspor Kopenhag’ın Endonezyalı stoperi için harekete geçti! Hedef: Kevin Dicks
    NOW TV’nin asılsız haberine İletişim Başkanlığı’ndan yanıt gecikmedi! Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
    Görüşmeler olumlu sonuçlanmıştı! ’Eurofighter’lar Ankara’ya iniş yaptı! Türk yetkililer inceledi
    ABD Dışişleri Bakanlığı’nda İsrail’in Suriye’ye yönelik işgal adımlarına kılıf: Geçici!
    Fed faiz kararını açıkladı! Piyasalara etkisi ne oldu? Altın, dolar, euro... son durum
    ABD’li senatörler Lindsey Graham ve Chris Van Hollen’den Türkiye’ye yaptırım tehdidi! YPG’ye arka çıktılar: Kürt ortaklarımız
    PKK/YPG’nin zulmü bir kez daha gün yüzüne çıktı! Rejim mağdurları yaşadıklarını anlattı: Gözümün önünde saat başı biri infaz edildi
    Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Araçta DNA profili çıkmıştı! Kurtuluş Güran ilk kez konuştu: Nevzat o kadar saf değil
    İsrail’den Türkiye’ye Suriye iftirası! PKK/PYD/YPG elebaşları Trump’a yalvarmıştı: Ses Tel Aviv’den geldi