Okay Karacan: "Arat bizi hep engelledi"

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı İletişim Direktörü Okay Karacan, Hasan Arat ile ilgili önemli itiraflarda bulundu. Karacan, "Hasan Arat beni aradı benimle çalışmak istediğini söyledi. Kabul ettim ve başladık. Bir çok şey yapmak istedik ama hep engellendik. İsmini vermek istemediğim bir başkan danışmanı vardı, her şeye karışırdı her şeyi çok biliyordu" dedi. Karacan, "Hasan Bey deseydi ki olmadı, istediğimiz gibi olmadı, bitirelim, öp elimi dese elini öper, ceketimi alır çıkar giderdim. Olmadı, yakışmadı" dedi. Karacan, "Bir gün Immobile, Rafa, Joao Mario'nun içinde yer aldığı Interstellar filmi üzerinden yapay zeka ile bir video hazırladık. Geceden sabaha kadar çalışıldı. Müthiş bir iş oldu. Başkan itiraz etti, sakın sakın yayınlamayın. Neden yahu? "ifadelerini kullandı.



DİLEKÇELER TESLİM EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, 22-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkan adaylığı dilekçelerini ve geçici yönetim kurulu listelerini teslim ettiklerini açıkladı.