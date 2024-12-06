PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Cengiz’e sürpriz talip! Torino harekete geçti

İtalya Ligi ekibi Torino, Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki kanat oyuncusu Cengiz Ünder’i düşük bir ücretle Ocak ayında kiralamak istiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Aralık 2024
Cengiz’e sürpriz talip! Torino harekete geçti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2023-2024 yaz transfer döneminde Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder'in bileti kesildi. Fenerbahçe, transfer olduğu günden bu yana beklenenin altında kalan ve sakatlıklar sonrası hem teknik ekibin hem de taraftarların gözünden düşen milli futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertli takım, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

GOL VE ASİSTİ BULUNMUYOR
İtalya Ligi'nin köklü ekiplerinden Torino, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan kulübünün düşük bir ücretle transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi. Torino, Cengiz Ünder'in maaşının bir kısmının ise Sarı-Lacivertli kulüp tarafından ödenmesini istiyor. Sezon başında Avrupa'dan Brest ve Venezia dışında Suudi Arabistan ve Katar liglerinden takımlar, 27 yaşındaki milli futbolcu ile ilgilenmişti. Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı üretemedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan MGK toplantısı sona erdi! Gündem Suriye
Ana gündem Suriye! Başkan Erdoğan Antonio Guterres ile görüştü
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de: Selami Yıldız İstanbul Emniyet Müdürü oldu
ABD 7 büyüklüğünde depremle sallandı! Bölgede tsunami uyarısı
Victor Nelsson’a sürpriz talip! Championship Galatasaray’ın yıldızı için harekete geçti
CANLI | Suriye’de harita değiştiren 7 gün! Rejim açıkladı: Hama düştü! SMO Münbiç’e ilerliyor | Azez’de TSK konvoyu
Fenerbahçe adım adım mutlu sona yaklaşıyor! Talisca transferinde sıcak gelişme
TFF çağrı yaptı UEFA 7 gün sonra uyandı! İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky’e soruşturma açıldı
Galatasaray’ın istifa çağrısı sonrası TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan ilk cevap! Dursun Özbek’e saygım yok
Küçükçekmece’de mide bulandıran olay! Çiğköfte alırken dehşeti yaşadı: Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı
Ya Beşar men dakka dukka! Hama düştü gözler Humus’a çevrildi... Başkan Erdoğan 12 yıl önce bugünleri işaret etti
Avrupa’da siyasi kriz! Almanya’da sonra Fransa’da da hükümet düştü: Michel Barnier istifa etti
CIA ajanı Rubin’den İsrail’e YPG’li yol haritası! ABD’ye Suriye’den asker çekme baskısı: Türklere karşı PKK’ya İHA verip silahlandırın
Suriye’den çarpıcı kareler... Tel Rıfat’ta hastane altlarında terör tünelleri! Tuzaklar, ele geçirilen patlayıcılar...
Bağcılar’da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan Fermuar Sistemi çağrısı: Yaşama yol ver
SON DAKİKA