Cengiz’e sürpriz talip! Torino harekete geçti

2023-2024 yaz transfer döneminde Marsilya'dan 15 milyon Euro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder'in bileti kesildi. Fenerbahçe, transfer olduğu günden bu yana beklenenin altında kalan ve sakatlıklar sonrası hem teknik ekibin hem de taraftarların gözünden düşen milli futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertli takım, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

GOL VE ASİSTİ BULUNMUYOR

İtalya Ligi'nin köklü ekiplerinden Torino, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan kulübünün düşük bir ücretle transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi. Torino, Cengiz Ünder'in maaşının bir kısmının ise Sarı-Lacivertli kulüp tarafından ödenmesini istiyor. Sezon başında Avrupa'dan Brest ve Venezia dışında Suudi Arabistan ve Katar liglerinden takımlar, 27 yaşındaki milli futbolcu ile ilgilenmişti. Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe ile yalnızca 3 maçta 99 dakika sahada kalırken gol veya asist katkısı üretemedi.