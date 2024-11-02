Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup arasında ipler koptu!

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, mutlu beraberliklerini 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına taşımıştı. Evliliklerinde 1,5 yılı geride bırakan Sandal ve Sütşurup'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Londra'ya giden Sandal ve Sütşurup'un şiddetli bir tartışma yaşadığı ve bunun üzerine ünlü şarkıcının tek başına Türkiye'ye döndüğü iddia edilmişti. Ardından Sütşurup, sosyal medyadan "Sandal" soyadını silmişti.

OLAYLARI DOĞRULADI!

Mustafa Sandal ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Melis Sütşurup, önceki gece Etiler'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Kız kardeşi Simge Sütşurup'un doğum günü partisinden çıktığını belirten Sütşurup, muhabirlerin "Mustafa Bey ile aranızdaki sorunla ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna, "Her şey bildiğiniz gibi" demekle yetindi.