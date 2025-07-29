Faizler çakıldı: 130 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu

Mevduat faizlerinde genel bir düşüş yaşanıyor. Önceki haftalarda bazı bankaların yıllık faiz oranları yüzde 50'ye yaklaşırken, bugün bu oranlar yalnızca özel kampanyalar ve kısa vadeli hesaplarda geçerli oluyor. Yüksek faiz sunan banka sayısında ise belirgin bir azalma dikkat çekiyor. Peki, 130 bin TL tutarındaki bir mevduatın 1 aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranını hangi banka sağlıyor? Güncel veriler ışığında banka banka faiz oranlarını ve 130 bin TL için 1 aylık net getiri miktarlarını derledik. BANKA BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE 130 BİN TL'NİN 1 AYLIK GETİRİSİ ON Dijital ve ING Bank: Yıllık yüzde 50 faiz oranı ile en yüksek getiriyi sunuyor. 130 bin TL'nin 1 aylık net getirisi 4.701 TL oluyor. ON Dijital'in 'ON Plus' kampanyası, 500 bin TL'ye kadar bu yüksek faiz oranını sağlıyor. Getirfinans: Yüzde 48 faiz oranıyla 130 bin TL için 1 aylık net getiri 4.513 TL seviyesinde. Ayrıca, 50 bin TL yatırım yapanlara 5 bin TL'ye varan hediye fon imkanı da sunuluyor. Akbank, CEPTETEB ve Odea Bankası: Yüzde 47 faiz oranıyla 1 aylık net getiri 4.419 TL civarında gerçekleşiyor. Akbank'ın 'Serbest Plus Hesap' ve CEPTETEB'in 'Marifetli Hesap' ürünleri öne çıkıyor. Garanti BBVA: Yeni müşterilere özel 32 günlük vadede yüzde 44,5 faiz oranıyla net getiri 4.184 TL olarak hesaplanıyor. Odea Bankası (E-Vadeli Hesap): Yüzde 43 faiz oranıyla 130 bin TL için 1 aylık net getiri 4.043 TL. Bankalar arasındaki faiz oranlarında ciddi bir dalgalanma gözlemleniyor. En yüksek yıllık yüzde 50 faiz oranı, sadece sınırlı tutar ve kampanyalarla geçerli olurken genel faiz oranları yüzde 43-47 aralığında seyrediyor. Yatırımcılar vadelerini ve banka kampanyalarını dikkatle inceleyerek en uygun getiri fırsatını yakalayabilirler. Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır