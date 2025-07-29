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Faizler çakıldı: 130 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu

29 Temmuz 2025 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 130 bin TL'nin 1 aylık faiz getirisi listesi. En yüksek faiz oranını veren bankalar ve net kazançlar burada.

Giriş Tarihi: 29.07.2025 15:45
Faizler çakıldı: 130 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu

Mevduat faizlerinde genel bir düşüş yaşanıyor. Önceki haftalarda bazı bankaların yıllık faiz oranları yüzde 50'ye yaklaşırken, bugün bu oranlar yalnızca özel kampanyalar ve kısa vadeli hesaplarda geçerli oluyor. Yüksek faiz sunan banka sayısında ise belirgin bir azalma dikkat çekiyor.

Faizler çakıldı: 130 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu

Peki, 130 bin TL tutarındaki bir mevduatın 1 aylık faiz getirisi ne kadar? En yüksek faiz oranını hangi banka sağlıyor? Güncel veriler ışığında banka banka faiz oranlarını ve 130 bin TL için 1 aylık net getiri miktarlarını derledik.

Faizler çakıldı: 130 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu

BANKA BANKA MEVDUAT FAİZ ORANLARI VE 130 BİN TL'NİN 1 AYLIK GETİRİSİ

ON Dijital ve ING Bank: Yıllık yüzde 50 faiz oranı ile en yüksek getiriyi sunuyor. 130 bin TL'nin 1 aylık net getirisi 4.701 TL oluyor. ON Dijital'in "ON Plus" kampanyası, 500 bin TL'ye kadar bu yüksek faiz oranını sağlıyor.

Faizler çakıldı: 130 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu

Getirfinans: Yüzde 48 faiz oranıyla 130 bin TL için 1 aylık net getiri 4.513 TL seviyesinde. Ayrıca, 50 bin TL yatırım yapanlara 5 bin TL'ye varan hediye fon imkanı da sunuluyor.

Faizler çakıldı: 130 bin TL’nin 1 aylık getirisi belli oldu

Akbank, CEPTETEB ve Odea Bankası: Yüzde 47 faiz oranıyla 1 aylık net getiri 4.419 TL civarında gerçekleşiyor. Akbank'ın "Serbest Plus Hesap" ve CEPTETEB'in "Marifetli Hesap" ürünleri öne çıkıyor.